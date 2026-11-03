Los diputados deciden hoy si el Código Penal se aplicará o no en el 2028 a empresas

La Cámara de Diputados debatirá este martes la extensión. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Durante su sesión ordinaria de este martes, la Cámara de Diputados decidirá si extiende o no la entrada en vigor del nuevo Código Penal a las empresas, que han pedido más tiempo al Congreso Nacional para adecuarse a la nueva ley.

Aunque el nuevo Código Penal ya se aplica en el país desde agosto de este 2026, los senadores decidieron que, en el caso de las empresas, la ley se implemente a partir del 2028 y no ahora.

En ese sentido, ya que el proyecto pasó por las manos de los senadores en un trámite exprés, ahora le corresponde a la Cámara de Diputados decidir si aprueba o no la iniciativa.

Tras reunirse ayer lunes, la comisión coordinadora de la Cámara de Diputados agendó el proyecto de ley que modifica el Código Penal en lo relativo a las empresas para la sesión de este martes, pautada para las 10:00 de la mañana.

Posibles consecuencias

En caso de que los diputados aprueben el proyecto de ley en dos lecturas consecutivas, el proyecto que cambia el Código Penal estaría listo para ir al Poder Ejecutivo, desde donde se deberá promulgar u observar.

Los diputados tienen premura con el proyecto de ley ya que el Código Penal que está en vigencia en el país establece que las posibles medidas penales de la ley se aplicarán a partir del 5 de noviembre, es decir, el jueves de esta semana.

En los argumentos del proyecto, el senador Rafael Barón Duluc, quien propuso la ley, aduce que la responsabilidad penal de las empresas implica que las compañías adopten políticas de prevención, supervisión, programas de cumplimiento, mecanismos disciplinarios y otros procedimientos que toman tiempo.

De hecho, el senador explicó que algunas compañías cobran hasta 20,000 dólares a las empresas para instalar sistemas de prevención y supervisión.

Solicitud de las empresas

En el proyecto se alega que la extensión de la entrada en vigor a favor de las empresas no perjudica la entrada de todos los otros artículos del Código Penal, que ya son aplicados desde agosto.

"Esta entrada en vigencia se hace para evitar lagunas, contradicciones o interpretaciones jurídicas fragmentadas", sostiene la pieza aprobada.

¿Por qué quieren más tiempo?

De acuerdo con el nuevo Código Penal, las empresas, al igual que las personas, también podrían acarrear consecuencias penales si cometen infracciones relacionadas con falta de supervisión, controles técnicos o deficiencias.

El artículo ocho del nuevo Código Penal establece que las empresas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados realizados en su representación.

Aunque la empresa no sea directamente responsable de la acción de un empleado, el nuevo Código Penal dispone que la justicia debe revisar quién supervisó al empleado, sus capacitaciones, los posibles protocolos que se violaron y los controles para detectar irregularidades.

Reacción del sector empresarial

Ante el poco tiempo que queda, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) solicitaron a los diputados aprobar el proyecto con urgencia "para garantizar una implementación ordenada y efectiva del nuevo régimen de responsabilidad penal corporativa".