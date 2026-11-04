Rogelio Genao dice que Abinader renunció a usar su mayoría en el CNM para controlar la justicia

El senador por la provincia La Vega, Ramón Rogelio Genao. habla durante la sesión del miércoles 4 de noviembre del 2026. ( FOTO CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA. )

El senador por la provincia La Vega, Rogelio Genao, dijo este miércoles que el presidente Luis Abinader tenía mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), pero optó por no utilizarla para controlar la conformación de la Suprema Corte de Justicia, una decisión que calificó como un avance en el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática.

El legislador también valoró la reforma constitucional impulsada durante la actual gestión, al considerar que establece mecanismos para impedir la reelección presidencial indefinida y limita las posibilidades de modificar las reglas de permanencia en el poder.

"Luis Abinader ha hecho lo que nunca se ha hecho: una reforma para poner cinco candados y no poder volver jamás", expresó Genao durante un turno de ponencia en la sesión del Senado de este miércoles, al referirse a las disposiciones constitucionales que establecen límites a la reelección presidencial.

Sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia, el senador resaltó que la selección de su presidente se produjo en un contexto en el que el oficialismo tenía mayoría en el CNM, pero, según su valoración, el proceso priorizó la trayectoria judicial y los méritos profesionales de los escogidos.

"Se hizo lo que nunca se ha hecho: el primer presidente de la Suprema de carrera lo puso un Consejo Nacional de la Magistratura donde Luis Abinader tiene la mayoría", manifestó.

Apoyo político

Genao sostuvo que la conformación del máximo tribunal ha recibido respaldo de distintos sectores sociales y atribuyó al mandatario el mérito de haber favorecido un ejercicio del poder orientado al equilibrio institucional, en lugar de aprovechar las mayorías políticas para fines particulares.

El congresista también reconoció la participación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el senador Omar Fernández; los diputados Alfredo Pacheco y Tobías Crespo, así como de los demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

A su juicio, la actuación de los representantes de las distintas fuerzas políticas contribuyó a colocar la estabilidad jurídica y la institucionalidad por encima de los intereses partidarios.

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