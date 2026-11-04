Las recientes muertes ocurridas durante intervenciones policiales dividieron las opiniones de varios senadores este miércoles, quienes expresaron posiciones encontradas sobre la forma en que la Policía Nacional enfrenta "la delincuencia".

Durante la sesión del Senado, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, cuestionó el uso del llamado "código 29" como respuesta a la delincuencia y exigió que la Cámara Alta convoque a los responsables del Ministerio de Interior y Policía y de la Policía Nacional para que expliquen las muertes registradas en supuestos intercambios de disparos.

"Si la delincuencia se resuelve con el 29, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial", expresó el legislador durante su intervención.

Sus declaraciones provocaron la reacción de otros legisladores, quienes defendieron las actuaciones de los agentes policiales y consideraron que las autoridades deben responder con firmeza ante el crimen.

El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, manifestó su respaldo a la gestión del nuevo director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, y sostuvo que las acciones de los agentes son una respuesta proporcional a la delincuencia.

"Lo que está haciendo la Policía Nacional es dar respuesta proporcional al crimen y a la delincuencia. Respuesta proporcional al que mata, secuestra, atraca, roba. No se le puede saludar con guantes de seda ni tratar de someterlo con pistolita de agua", afirmó.

Genao consideró que la tranquilidad de los ciudadanos debe ser una prioridad y citó situaciones que enfrentan los comerciantes y residentes de distintos sectores por temor a la delincuencia.

"Nosotros, personalmente, como representantes de La Vega y los veganos, respaldamos plenamente lo que viene haciendo la Jefatura de la Policía", agregó.

En la misma línea se pronunció el senador por La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien dijo que respalda el combate firme contra la delincuencia, aunque reconoció que estas acciones han provocado muertes.

"Lo que se está haciendo ahora es lo que se ha debido de haber hecho hace mucho, que es combatir la delincuencia de manera eficiente y efectiva y firme", expresó.

El legislador sostuvo que, aunque lamenta los fallecimientos, considera que las acciones policiales han cambiado el resultado de la lucha contra el crimen.

"Eso conlleva muchas veces eso que está ocurriendo, que es que lamentablemente mueren personas, pero preferimos que mueran ese tipo de personas y no las que estaban muriendo antes, que eran la gente buena y seria y sana del país", manifestó.

Las muertes en operativos policiales

Entre septiembre y octubre se contabilizaron al menos 107 fallecimientos durante intervenciones policiales, mientras que otros casos fueron reportados al comenzar noviembre.

Solo en octubre, al menos 52 personas murieron en estos operativos, principalmente a manos de agentes de la Dirección Central de Investigación Criminal (Dicrim), según un levantamiento de recortes de prensa.

Entre el sábado 31 de octubre y el lunes 2 de noviembre se reportaron otros siete fallecimientos durante intervenciones policiales en Santiago, el Distrito Nacional, Bávaro y Moca.