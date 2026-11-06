La jueza Sonia Díaz Inoa advierte sobre la falta de regulación del referéndum

Sonia Díaz Inoa, jueza del TC. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

La jueza del Tribunal Constitucional (TC), Sonia Díaz Inoa, exhortó al Congreso Nacional a cumplir con el mandato constitucional de aprobar una ley que regule el referendo en la República Dominicana.

La magistrada advertió que la ausencia de esta normativa limita el derecho de los ciudadanos a participar directamente en decisiones de interés nacional.

Durante su intervención en la audiencia solemne del órgano, la Díaz recordó que la figura del referendo fue incorporada a la Constitución en 2010, pero que, pese al tiempo transcurrido, el Poder Legislativo no ha aprobado la legislación necesaria para regular sus distintas modalidades: consultiva, aprobatoria y municipal.

"En 2010 quedó establecida en la Carta Magna la figura del referendo, pero el Congreso Nacional no ha procedido con el desarrollo de este mandato de emitir una ley que lo regule en sus distintas modalidades: consultiva, aprobatoria, municipal", expresó Díaz.

La jueza sostuvo que esta omisión desconoce el principio de supremacía constitucional, que obliga a los órganos del Estado a observar los principios y valores establecidos en la Constitución.

Mecanismo de participación política

Asimismo, explicó que el referendo constituye un mecanismo de participación política directa, mediante el cual los ciudadanos pueden pronunciarse sobre proyectos de reforma constitucional, leyes y otros asuntos de interés colectivo, conforme a las disposiciones constitucionales.

"La ausencia de esta regulación está limitando el derecho de las personas que tienen capacidad para votar de pronunciarse en referendo", manifestó.

Díaz recordó que el Tribunal Constitucional abordó esta omisión legislativa en la sentencia 0133-2021, mediante la cual otorgó al Congreso Nacional un plazo de dos años para cumplir con el mandato de aprobar la normativa correspondiente.

"El incumplimiento de este precepto obstaculiza la construcción de una auténtica democracia participativa", advirtió.

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