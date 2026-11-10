Comisión bicameral continúa la revisión de partidas antes de decidir sobre el Presupuesto de 2027

El diputado Francisco Javier Paulino, presidente de la comisión bicameral que estudia el Presupuesto de 2027. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

La comisión bicameral que estudia el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2027 realizó este martes su cuarta reunión de trabajo, en la que continuó con la revisión de las diferentes partidas contempladas en la propuesta del Poder Ejecutivo.

El encuentro se llevó a cabo en el salón Juan Pablo Duarte de la Cámara de Diputados y estuvo encabezado por el diputado Francisco Javier Paulino, presidente de la comisión.

Al salir de la reunión, Paulino explicó que los legisladores continúan analizando el contenido del proyecto antes de emitir una posición sobre su aprobación.

"Estamos trabajando hasta ahora. Estamos viendo las diferentes partidas para luego la comisión tomar decisión cuando tengamos la conclusión de todos los trabajos realizados", expresó.

El legislador indicó que todavía no hay observaciones específicas sobre la iniciativa, debido a que el proceso de revisión continúa.

Principales asignaciones

La Cámara de Diputados recibió el proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, que contempla erogaciones consolidadas por 2 billones 84,127.4 millones de pesos y una proyección de crecimiento económico de 4.75 %.

La propuesta establece ingresos por 1 billón 620,001.4 millones de pesos y un déficit financiero equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB).

En cuanto a las principales asignaciones, contempla 364,399.5 millones de pesos para educación, 198,727 millones para salud y 317,340.6 millones para protección social. Además, prevé un gasto de capital de 257,763.8 millones de pesos, un aumento de 19.7 % respecto al presupuesto inicial de 2026.