La Altagracia perdería un diputado en 2028 si se aprueba propuesta de la JCE

Rafael Barón Duluc, senador de La Altagracia. ( CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA )

La provincia La Altagracia perdería uno de los cinco escaños que actualmente tiene en la Cámara de Diputados, de aprobarse el borrador de resolución presentado por la Junta Central Electoral (JCE), que establece una nueva distribución de los representantes territoriales para las elecciones congresuales de 2028.

La propuesta establece que La Altagracia pasaría de cinco a cuatro diputados, una reducción que afectaría la representación congresual de la provincia, que comparte actualmente sus cinco curules entre cuatro representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados y uno de la Fuerza del Pueblo.

Los actuales diputados son Onavel Andrés Aristy Cedeño, Francisco Rodolfo Villegas Pérez, Carmen Aurelia de la Rosa Pérez y Ángel del Rosario Robles, del PRM y sus aliados; así como Jorge Leonardo Tavárez Valdez, de la Fuerza del Pueblo.

Reacción del senador de la provincia

La iniciativa ha generado el rechazo del senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien manifestó su oposición al documento y solicitó a la JCE revisar la propuesta, al considerar que resulta injusto reducir la representación legislativa de una provincia que, según afirmó, registra la mayor tasa de crecimiento poblacional del país.

A través de una publicación en su cuenta de X, el legislador sostuvo que, aunque la reforma constitucional redujo la cantidad de diputados, la realidad demográfica de La Altagracia debe ser tomada en consideración al momento de establecer la distribución de los escaños.

"Cada día somos más y mayores son las necesidades de nuestras comunidades", expresó Duluc, quien reconoció que la propuesta de la JCE toma como referencia el padrón electoral de 2024, pero consideró que ese registro merece una discusión seria frente al crecimiento de la provincia.

El senador también llamó a los diputados de La Altagracia y a las distintas fuerzas políticas a unirse en defensa de la representación congresual de la demarcación.

"Solicitamos revisar la propuesta dentro del marco constitucional y convocamos a nuestros diputados y fuerzas políticas a defender juntos a La Altagracia. Nuestra provincia crece. Su voz en el Congreso debe fortalecerse", manifestó.

Me opongo al borrador al que he tenido acceso, de la Junta Central Electoral que reduciría de cinco a cuatro los diputados de La Altagracia para 2028. Aunque la reforma constitucional redujo la cantidad de diputados, resulta injusto que la provincia con la mayor tasa de crecimiento poblacional del país pierda representación. Cada día somos más y mayores son las necesidades de nuestras comunidades. Sabemos que la propuesta responde al padrón electoral de 2024, pero ese registro merece una discusión seria frente a nuestra realidad demográfica. Solicitamos revisar la propuesta dentro del marco constitucional y convocamos a nuestros diputados y fuerzas políticas a defender juntos a La Altagracia. Nuestra provincia crece. Su voz en el Congreso debe fortalecerse. — Rafael Barón Duluc (@CholitinDuluc) November 10, 2026

Criterio de distribución

El borrador de resolución establece que la redistribución de las diputaciones para 2028 se realizará tomando como referencia el padrón electoral utilizado en las elecciones congresuales de mayo de 2024, conforme a la reforma constitucional que modificó el artículo 81 y redujo de 178 a 158 el número de diputados elegidos por circunscripción territorial.

De acuerdo con el documento, La Altagracia registró 186,886 electores en ese padrón, cifra que, al dividirse entre el factor establecido de 46,087 electores por diputado, arroja un cociente de 4.06, sobre cuya base se le asignarían cuatro representantes.

La propuesta también contempla reducciones en otras demarcaciones, entre ellas el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata, San Cristóbal, Santiago y Santo Domingo.

El documento se encuentra en condición de borrador , por lo que la distribución planteada todavía no debe considerarse una decisión definitiva de la Junta Central Electoral .