Presentan a Omar Fernández proyecto de ley para impulsar el turismo deportivo en República Dominicana

La iniciativa presentada al senador Omar Fernández contempla la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de Turismo Deportivo (CONDETUDE). ( CEDIDA A DL )

La Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD) presentó al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, un proyecto de ley que busca declarar el turismo deportivo de prioridad nacional y establecer mecanismos para atraer competiciones internacionales e inversiones al país.

La propuesta fue expuesta por Yerik Pérez, presidente de ADOTURD, y la abogada Juliana Ramia, integrante del Consejo Consultivo de la organización, durante una visita al legislador.

La iniciativa contempla la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de Turismo Deportivo (CONDETUDE), una entidad que tendría la responsabilidad de coordinar las acciones del Estado, las organizaciones deportivas y el sector privado para desarrollar esta actividad.

También propone elaborar una Estrategia Nacional de Turismo Deportivo, establecer un registro de entidades vinculadas al sector y habilitar una ventanilla única para facilitar los trámites relacionados con la organización de eventos e inversiones.

Objetivos y alcance

El proyecto fue presentado formalmente por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara Salazar, y depositado en el Senado el pasado 14 de octubre. La iniciativa fue remitida a la Comisión Permanente de Deportes para su estudio.

Entre sus objetivos figura aprovechar las instalaciones deportivas y la infraestructura turística del país para captar competiciones internacionales que generen actividad económica en hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios.

La propuesta también incluye mecanismos para promover el patrocinio deportivo y producir estadísticas que permitan medir el impacto económico de esta actividad.

Según ADOTURD, las medidas planteadas no contemplan la creación de nuevos impuestos ni compromisos presupuestarios adicionales para el Estado.

Durante la reunión, Pérez y Ramia explicaron a Fernández el alcance de la legislación y las herramientas que consideran necesarias para impulsar el turismo deportivo en República Dominicana.

Gestiones y seguimiento

Ramia participó en el equipo responsable de redactar y revisar el documento.

El encuentro forma parte de una serie de acercamientos que realiza ADOTURD con legisladores para dar a conocer la propuesta y promover su discusión en el Congreso Nacional.

La organización busca que el turismo deportivo sea incorporado a la planificación nacional como una actividad capaz de atraer visitantes e inversiones mediante la celebración de torneos, competencias y otros acontecimientos deportivos.