Diputados de La Altagracia cuestionan propuesta de la JCE para reducir sus escaños

Una sesión de trabajo en la Cámara de Diputados. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Cuatro diputados de la provincia La Altagracia manifestaron su desacuerdo y preocupación por el borrador de resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que propone reducir de cinco a cuatro el número de representantes de esta demarcación en la Cámara de Diputados a partir de las elecciones de 2028.

Los legisladores Francisco Villegas, Jorge Tavárez Valdez, Onavel Aristy y Carmen de la Rosa consideran que la propuesta debe revisarse tomando en cuenta el crecimiento poblacional, económico y territorial de la provincia, así como las particularidades de las comunidades que la integran.

Sus planteamientos se producen luego de que el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín) también expresara públicamente su oposición al borrador y solicitara revisar la distribución de los escaños.

Proponen acciones conjuntas

El diputado Francisco Villegas respaldó la revisión de la propuesta y planteó desarrollar un proceso de diálogo con la JCE, sustentado en argumentos jurídicos, técnicos y demográficos.

Entre las acciones que propone figuran celebrar un encuentro entre los cinco diputados, el senador y las principales autoridades de La Altagracia; solicitar formalmente a la JCE los estudios y criterios utilizados para elaborar la redistribución de escaños, y gestionar un espacio de diálogo con el pleno del organismo electoral para exponer las particularidades de la provincia.

También sugirió impulsar un análisis basado en los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda y las estadísticas de crecimiento demográfico, así como realizar una jornada de orientación para que los residentes permanentes actualicen voluntariamente su domicilio electoral, conforme a los procedimientos establecidos.

Villegas explicó que la reducción de cinco a cuatro diputados representaría una disminución del 20 % de la representación provincial en la cámara baja.

A su entender, esto supondría una voz menos para impulsar iniciativas legislativas, fiscalizar las instituciones públicas y dar seguimiento a las necesidades de comunidades como Higüey, Verón, Bávaro, Punta Cana, San Rafael del Yuma, La Otra Banda y las zonas rurales.

"No se trata de defender cinco posiciones políticas; se trata de defender el derecho de nuestra provincia a contar con una representación que responda a su realidad", expresó.

Advierten sobre el crecimiento poblacional

El diputado Jorge Tavárez Valdez explicó que, durante la discusión de la reforma constitucional de 2024, advirtió que utilizar el padrón electoral de ese año como referencia para redistribuir los escaños podía perjudicar a La Altagracia.

Señaló que la provincia presenta condiciones particulares debido a su crecimiento poblacional y consideró necesario que la JCE escuche a las autoridades y a una comisión de representantes de la demarcación para evaluar otras fórmulas de distribución.

Tavárez indicó que La Altagracia ha experimentado un crecimiento poblacional superior al 67 % en un período de diez años, lo que, a su juicio, debe tomarse en cuenta al determinar su representación congresual.

"No estamos diciendo que la Junta está haciendo injusticia o que está faltando a la Constitución y lo que dicen las leyes, sino que lo que queremos es ver, buscar otra fórmula, a ver si nosotros no resultamos afectados con esa reducción", expresó.

El legislador sostuvo que disminuir la cantidad de representantes dificultaría aún más la atención de las necesidades de una provincia que, según indicó, tiene cerca de medio millón de habitantes.

En tanto, Onavel Aristy afirmó que el padrón electoral de 2024 no refleja por completo la realidad demográfica de la provincia, debido a que miles de personas provenientes de otras demarcaciones residen y trabajan en Higüey, Verón, Bávaro y Punta Cana, pero mantienen su domicilio electoral en sus lugares de origen.

El diputado sostuvo que el crecimiento poblacional, turístico y económico de La Altagracia debe tomarse en cuenta al determinar su representación en el Congreso Nacional.

"Respetamos la Constitución y las atribuciones de la Junta Central Electoral, pero entendemos que esta decisión debe revisarse y ponderar el crecimiento y el alcance de representación", expresó.

Aristy también consideró que se debe tomar en cuenta la población que realmente reside en la provincia y no limitar el análisis a la cantidad de electores registrados en el padrón.

Por su parte, la diputada Carmen de la Rosa manifestó su total desacuerdo con la posible eliminación de un escaño, al considerar que cinco representantes ya resultan insuficientes para atender las demandas de la población.

Planteó la necesidad de realizar levantamientos adecuados para determinar la cantidad de personas que residen en la provincia y evaluar la representación que le corresponde.

"Cuando tú le quitas representantes, gestores, legisladores que son muy trabajadores y dedicados a su comunidad, pues entonces cuatro no van a alcanzar. De hecho, cinco son pocos", manifestó.

De la Rosa llamó a los legisladores a unirse para defender la representación de La Altagracia y consideró que la reducción podría limitar las gestiones y el seguimiento a las obras y necesidades de las comunidades.

La propuesta de la JCE

El borrador de resolución de la Junta Central Electoral plantea que La Altagracia pase de cinco a cuatro diputados territoriales para las elecciones de 2028, tomando como referencia el padrón electoral de las elecciones de mayo de 2024. De acuerdo con el documento, la provincia registra 186,886 electores y un cociente de 4.06, resultado de aplicar el factor de distribución establecido en la propuesta. La iniciativa forma parte de la redistribución de los escaños tras la reforma constitucional de 2024, que redujo la cantidad de diputados territoriales. El documento se encuentra en condición de borrador, por lo que la distribución planteada no constituye todavía una decisión definitiva.