Pacheco pide revisar el nuevo reparto de diputados y prepara propuesta de ajustes

Alfredo Pacheco durante la sesión del miércoles 11 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, cuestionó la distribución de los escaños planteada por la Junta Central Electoral (JCE) en un borrador de resolución que reduciría la cantidad de diputados en distintas demarcaciones del país, y anunció que prepara, junto a otros legisladores, observaciones técnicas para sugerir cambios.

Durante la sesión de este miércoles, Pacheco explicó que solicitó al diputado Rogelio Genao elaborar un análisis del borrador de la resolución, al considerar que algunas provincias perderían una cantidad importante de representantes, mientras que otras podrían asumir mayores reducciones.

Entre sus principales cuestionamientos mencionó el caso del Distrito Nacional, que pasaría de 18 a 17 diputados, frente a la provincia Santo Domingo, cuya representación bajaría de 43 a 35 legisladores.

"Yo soy del Distrito Nacional y, honestamente, lo están tratando con mano de seda", expresó Pacheco, quien consideró que podrían revisarse los ajustes propuestos para otras demarcaciones, como Barahona y Sánchez Ramírez.

El presidente de la Cámara Baja también llamó la atención sobre Puerto Plata, donde el proyecto contempla eliminar la circunscripción número dos. A su juicio, esa situación podría solucionarse mediante algunos ajustes en la distribución.

Pacheco aclaró que corresponde a la JCE decidir cómo se distribuirán los escaños, por lo que las observaciones de los diputados serán enviadas a través de los partidos políticos.

Propuesta de distribución

En ese sentido, pidió a los legisladores de las distintas organizaciones que hagan llegar sus inquietudes a Genao, quien prepara el documento técnico.

La propuesta de resolución de la JCE se enmarca en la reducción de 20 diputados establecida en la reforma constitucional de 2024, que dispuso que la Cámara de Diputados pase de 190 a 170 integrantes.

El borrador establece cómo se distribuirían los representantes territoriales para las elecciones de 2028.