Trece demarcaciones perderían diputados y el Congreso ya prepara su ofensiva

Diputados durante la sesión del 11 de noviembre de 2026, donde anunció un informe técnico a la reducción de los escaños. ( PUBLICADA EN EL X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) para que 13 demarcaciones pierdan diputados de cara a las elecciones de 2028 ya comienza a generar observaciones en el Congreso Nacional, donde los legisladores preparan sugerencias para modificar la distribución entre las provincias y el Distrito Nacional.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó ayer que solicitó al diputado Rogelio Alfonso Genao elaborar un análisis técnico del borrador presentado por la JCE, ya que considera que algunas demarcaciones perderían demasiados representantes y que podrían hacerse ajustes en la distribución.

Entre sus principales observaciones, Pacheco señaló que la provincia Santo Domingo sería la más afectada, al pasar de 43 a 35 diputados, mientras que entiende que el Distrito Nacional, donde él reside, recibe un tratamiento menos riguroso, pues su representación solo bajaría de 18 a 17 legisladores.

"Yo soy del Distrito Nacional y, honestamente, lo están tratando con mano de seda", expresó el presidente de la Cámara Baja, al referirse a la diferencia entre la reducción propuesta para ambas demarcaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/12/alfredo-pachecho-camara-de-diputados-en-x-b974af85.jpg El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. (PUBLICADA EN X POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS)

La distribución

La propuesta del organismo electoral contempla que 13 demarcaciones pierdan representación en la Cámara de Diputados.

Además de Santo Domingo, que tendría ocho legisladores menos, el Distrito Nacional y Santiago pasarían de 18 a 17 diputados cada uno.

San Cristóbal reduciría su representación de 10 a nueve; La Vega, de siete a seis; Puerto Plata, de seis a cinco; La Altagracia y San Pedro de Macorís, de cinco a cuatro; mientras que Azua, Barahona, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Valverde pasarían de tres a dos diputados.

Las demás provincias conservarían la cantidad de representantes que tienen actualmente, de acuerdo con el borrador.

Puerto Plata

Otro de los puntos que llamó la atención de Pacheco es la situación de Puerto Plata, donde la propuesta contempla eliminar una de las dos circunscripciones electorales existentes, específicamente la número dos.

Por esa razón, pidió a los diputados de los distintos partidos que hagan llegar sus inquietudes a Genao, quien trabaja en un documento con argumentos técnicos para plantear posibles modificaciones.

Pacheco aclaró que la Cámara de Diputados no tiene la facultad de establecer cómo debe hacerse la distribución, pues corresponde a la JCE tomar esa decisión.

Sin embargo, explicó que tramitará las observaciones al partido al cual pertenece y espera que los demás legisladores también las presenten a sus organizaciones.

"Fue a regañadientes, pero diputados y senadores decidimos reducir el número, pero ahora lo que falta es el cómo", manifestó, al referirse a la decisión de disminuir la cantidad de integrantes de la Cámara Baja.

Una reducción de la reforma constitucional La propuesta de la nueva distribución en la Cámara de Diputados no es nueva, ya que desde el 2024, cuando la Asamblea Nacional aprobó una nueva Constitución, la disminución en la matrícula de la Cámara Baja estuvo contemplada y fue aprobada. En ese sentido, el borrador de resolución de la JCE solo responde a la propia aprobación de los congresistas que, junto a otras disposiciones, aceptaron reducir la cantidad de diputados territoriales. En septiembre de 2024, el presidente Luis Abinader propuso eliminar a 53 diputados a partir del 2028, pero el bloque de legisladores del PRM se reunió y acordó que la reducción solo sería de 20 diputados. Entre otros aspectos, esa reforma incluyó la independencia del Ministerio Público y la unión de las elecciones.