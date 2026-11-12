Proyecto impediría que los hijos dividan la casa de parejas en unión libre si uno fallece

El diputado Jorge Leonardo Tavarez, proponente de la iniciativa. ( PUBLICADA EN EL X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone proteger la vivienda familiar de parejas que viven en unión libre y de la casadas, impidiendo que la casa se reparta entre los hijos herederos tras la muerte de uno de sus integrantes, mientras permanezca vivo el otro.

La iniciativa, presentada por el diputado Jorge Tavárez, de la Fuerza del Pueblo, plantea declarar el hogar familiar como "un bien inalienable, indivisible, inembargable y no sucesible hasta el fallecimiento de ambos integrantes de la pareja".

La propuesta establece que, si uno de los integrantes de la pareja fallece, la casa no podrá ser objeto de partición hereditaria, aunque existan hijos como herederos.

Tampoco podrá venderse, gravarse ni adjudicarse mientras viva el cónyuge sobreviviente.

Por ejemplo, si una pareja en unión libre tiene una vivienda y uno de sus integrantes fallece, sus hijos no podrían exigir la división hereditaria de ese inmueble mientras el otro permanezca vivo, siempre que la propiedad haya sido declarada.

El proyecto también busca impedir que la vivienda sea embargada por deudas del fallecido o del sobreviviente.

Para acogerse a esta protección, el proyecto dispone que los integrantes de la pareja deberán declarar el inmueble como hogar familiar mediante escritura pública y solicitar su inscripción en el Registro de Títulos correspondiente.

La iniciativa limita cualquier beneficio a una única vivienda destinada a la residencia habitual de la pareja, es decir que no contempla las segundas residencias.

Modificación al régimen sucesoral

También, el proyecto establece que sus disposiciones se aplicarían como una excepción a las reglas generales del Código Civil, sobre todo las relacionadas con la indivisión, partición y adjudicación de bienes hereditarios.

Con esta disposición, la iniciativa busca evitar que el fallecimiento de uno de los integrantes de la pareja ponga en riesgo la permanencia del sobreviviente en su hogar, incluso cuando existan otros familiares con derechos hereditarios sobre el inmueble.

La protección a la vivienda se mantendría hasta la muerte del otro integrante de la pareja.

¿Por qué nace la propuesta?

En sus argumentos, el diputado proponente sostiene que el hogar familiar constituye un espacio de estabilidad, afecto y protección, y que la muerte de uno de los integrantes de la pareja no debería poner en peligro el derecho del sobreviviente a permanecer en la residencia.

El proyecto aún no ha superado el trámite legislativo y se encuentra desde agosto en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que analiza la pieza para decidir si rinde o no un informe.