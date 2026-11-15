Proyecto obligaría a parejas a recibir 10 sesiones de terapia antes de iniciar proceso de divorcio

Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone que las parejas que decidan divorciarse deban recibir por obligación al menos 10 sesiones de terapia antes de iniciar el proceso legal. Además, plantea establecer cursos prematrimoniales de 20 horas como un requisito indispensable para contraer matrimonio por el civil.

La propuesta es autoría del diputado Elías Wessin Chávez. Establece que las parejas que consideren poner fin a su matrimonio deberán acudir a terapia a través de los Módulos de Orientación Familiar que contempla crear la ley.

El proyecto señala que la terapia deberá incluir un mínimo de 10 sesiones, aunque el profesional responsable podrá ampliar esa cantidad según las necesidades de cada pareja.

Durante los encuentros se abordarían asuntos como la comunicación, el manejo de conflictos y las emociones.

La pieza dispone que los tribunales deberán comprobar, mediante una certificación, que la pareja asistió a las terapias antes de admitir una demanda de divorcio.

El texto establece que la terapia podrá ser solicitada por uno o por los dos integrantes de la pareja, pero no explica qué ocurriría si una de las partes se niega a participar.

Razones del proyecto

En sus argumentos, la propuesta del diputado Wessin Chávez justifica estas medidas en "la necesidad de fortalecer la familia y reducir los divorcios en el país".

El legislador sostiene que la tasa de divorcios en la República Dominicana supera el 40 % en algunos períodos y utiliza como referencia las situaciones de México, Chile y Perú.

También afirma que los divorcios constituyen una de las principales causas de depresión en los hijos y que representan la segunda causa de quiebra económica de las familias, después de las enfermedades fatales.

El proyecto agrega que uno de cada tres niños vive en hogares monoparentales y señala que cerca del 80 % de los adolescentes que se encuentran en prisión u hospitales psiquiátricos, cometen suicidio o abandonan sus hogares proviene de familias disfuncionales.

Cursos obligatorios antes de casarse

Además de las condiciones para divorciarse, el proyecto propone que las personas interesadas en contraer matrimonio civil completen por obligación un curso prematrimonial gratuito de al menos 20 horas.

La certificación de ese programa sería un requisito indispensable para poder casarse por lo civil.

Entre los contenidos previstos figuran la comunicación en pareja, la resolución pacífica de conflictos, la inteligencia emocional, la salud mental, los valores familiares, el manejo de las finanzas del hogar y los derechos y deberes dentro del matrimonio.

También se incluirían temas relacionados con la planificación familiar y la crianza de los hijos, con el propósito de preparar a las parejas para las responsabilidades que implica la vida matrimonial.

El proyecto de ley propuesto se encuentra en la comisión de Familia de la Cámara de Diputados desde el 11 de noviembre, y deberá cursar un trámite de estudios y aprobaciones antes de ser considerado como una ley.