Los legisladores que estudian el nuevo Código Civil. Al centro, el diputado Wandy Batista, quien preside la comisión bicameral. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La extensión del proyecto de reforma del Código Civil dominicano, que contiene actualmente 2,503 artículos, llevaría al Congreso Nacional a considerar la posibilidad de aprobarlo por partes, como una alternativa para facilitar el conocimiento de una iniciativa tan extensa.

Así lo informó el diputado Wandy Batista, quien preside la comisión bicameral encargada de estudiar la pieza, al explicar que el equipo de congresistas está abierto a recurrir a ese mecanismo si resulta necesario, aunque advirtió que tendrían que prestar especial atención a la concordancia entre las disposiciones que sean aprobadas y aquellas que permanezcan pendientes de discusión.

"Si es necesario lo podemos aprobar por parte", expresó Batista, quien señaló que esa modalidad requeriría tener cuidado con las posibles diferencias que pudieran surgir entre los artículos aprobados y los que todavía no hayan recibido el visto bueno del Congreso.

El legislador explicó que la comisión también está examinando la posibilidad de reducir el contenido del proyecto excluyendo disposiciones que ya están contempladas en leyes especiales.

Explicó que algunas novedades incluidas en el texto se encuentran reguladas por leyes especiales más recientes.

Como ejemplos mencionó las disposiciones relativas al estado civil de las personas, que están reguladas por la Ley de Actos del Estado Civil; las sociedades comerciales, contempladas en la legislación societaria, y la tutela y guarda de menores, que forman parte de las materias abordadas por el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Batista indicó que, de excluirse la mayoría de esas disposiciones, el proyecto podría pasar de los 2,503 artículos que contiene actualmente a unos 1,900, lo que representaría una reducción de más de 600 artículos.

Consultas a abogados

El presidente de la comisión bicameral explicó que los legisladores están implementando mecanismos para agilizar la revisión de la iniciativa, entre ellos, el envío de su contenido a juristas, con el fin de que puedan formular sus observaciones y recomendaciones por medios digitales o mediante comunicaciones escritas.

La intención, según Batista, es "recibir opiniones especializadas que permitan identificar los aspectos que necesitan modificaciones y contribuir al análisis de una legislación que lleva décadas en discusión".

El diputado afirmó que la comisión mantiene reuniones semanales y que sus integrantes tienen buenas expectativas sobre el ritmo de trabajo que han conseguido hasta el momento.

También aseguró que cuentan con tiempo para examinar la propuesta, ya que disponen de la legislatura actual y de lo que resta de la próxima.

Sin cambios radicales

Batista sostuvo que la intención de los legisladores no es sustituir por completo los puntos fundamentales del Código Civil vigente, sino modernizar y actualizar aquellas disposiciones que lo requieran.

Explicó que se trata de un proyecto conocido, que circula con pequeñas modificaciones desde el año 1997, por lo que consideró que el trabajo actual no consiste en crear una ley completamente nueva, sino en revisar y adecuar sus contenidos a las necesidades actuales.

"No vamos a cambiar por cambiar", manifestó el legislador al describir la filosofía con la que la comisión está abordando el estudio de la iniciativa.

Agregó que lo básico del Código Civil actual permanecería en el nuevo texto, mientras los congresistas se concentran en determinar cuáles aspectos necesitan ser modernizados y cuáles disposiciones podrían excluirse por estar reguladas en otras leyes.