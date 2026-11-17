La comisión bicameral que estudia el Presupuesto General del Estado de 2027. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La discusión sobre los recursos que recibirán los partidos políticos durante el año preelectoral de 2027 mantiene condicionado el avance del proyecto de Presupuesto General del Estado en el Congreso, que está a la espera de una respuesta del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de aumentar o mantener sin cambios la partida destinada a esas organizaciones.

Según el senador Daniel Rivera, quien es el vicepresidente de la comisión que estudia el Presupuesto, el proyecto ya está analizado por completo, pero no ha avanzando hacia su aprobación porque los opositores esperan la respuesta al compromiso del ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien prometió que consultaría sobre un posible aumento a los fondos de los partidos.

El tema preocupa a los políticos porque el próximo año los partidos deberán desarrollar sus procesos internos para seleccionar a los candidatos que competirán en las elecciones de 2028, con actividades que implican la organización de primarias, convenciones, asambleas y otros mecanismos de elección.

El proyecto de presupuesto sometido por el Poder Ejecutivo contempla 1,750 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, mientras que las organizaciones reclaman 3,498.7 millones.

Reacción de los legisladores

La situación fue cuestionada este lunes por legisladores de distintos partidos, quienes coincidieron en la necesidad de revisar la asignación antes de que la comisión concluya los análisis del documento.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, señaló que el Gobierno todavía no ha respondido al Congreso sobre el pedido de aumentar los fondos a los partidos y recordó que durante el 2027 las organizaciones políticas deben asumir mayores gastos para escoger las candidaturas con las que competirán en las elecciones de 2028.

El diputado nacional también cuestionó que la reducción pueda colocar al Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene en sus manos el Poder Ejecutivo, en una posición de ventaja frente a las demás militancias.

En ese contexto, el diputado de Alianza País, Pedro Martínez, dijo que es necesario que el Poder Ejecutivo reconsidere la partida destinada a los partidos, al entender que el financiamiento contribuye a la democracia y que su posible reducción afecta a los partidos minoritarios que dependen en mayor medida de los recursos que reciben del Estado.

El legislador agregó que a partir de septiembre de 2027 comenzarán los procesos de selección de candidaturas, por lo que consideró oportuno revisar la asignación presupuestaria antes de que se desarrollen esas actividades.

De su lado, el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, indicó que las inquietudes sobre el presupuesto no se limitan a los partidos, sino que también involucran a otros sectores y legisladores que han solicitado revisar distintas partidas.

Raposo señaló que los partidos y la JCE han manifestado preocupación por los recursos contemplados para el año preelectoral por las actividades que deberán desarrollar durante ese período.

Posibilidad de modificación

Mientras, el diputado de la Fuerza del Pueblo, Alcibíades Tavárez, consideró que restringir los fondos de las organizaciones políticas "constituye un error del Gobierno" por el papel que desempeñan esas entidades en el sostenimiento de la democracia.

La posibilidad de modificar el proyecto fue planteada hace 12 días por el ministro de Hacienda, Magín Díaz, quien, después de reunirse con legisladores de la comisión bicameral, informó que tenía pendiente conversar con el presidente Luis Abinader sobre los reclamos de los partidos políticos.

En esa reunión, el funcionario dejó abierta la posibilidad de introducir cambios a la iniciativa y aseguró que el proyecto enviado por el Gobierno no era inmodificable.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027, aprobado por el Consejo de Ministros por un monto de 2,036 billones de pesos, deberá ser conocido por el Congreso antes de finalizar el año.

Proceso electoral

El calendario de la Junta Central Electoral (JCE) establece que el 4 de julio de 2027 comenzará la precampaña electoral y que las primarias simultáneas de los partidos deberán celebrarse el 3 de octubre de ese año.

Asimismo, las organizaciones que utilicen las modalidades de convenciones, asambleas o encuestas tendrán hasta el 31 de octubre de 2027 para escoger sus candidatos.

Los procedimientos de la Junta forman parte de la preparación para las elecciones municipales del 20 de febrero de 2028 y las presidenciales y congresuales del 21 de mayo en ese mismo año.