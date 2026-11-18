La comisión especial que estudió el presupuesto complementario ( ISMAEL HIRALDO )

A la comisión especial de diputados encargada de estudiar el segundo presupuesto complementario de 2026 le bastó solo una reunión de tres horas para rendir un informe favorable que recomienda su aprobación, sin el respaldo de los legisladores de oposición.

Luego de esa reunión, la comisión, compuesta en su mayoría por congresistas del Partido Revolucionario Moderno (PRM), acordó presentar el informe en la sesión de este jueves, en la que se busca aprobar la iniciativa.

El presupuesto se tramitó en un proceso exprés, ya que llegó a la Cámara de Diputados el lunes y sería aprobado esta misma semana.

Reacciones de la oposición

Los legisladores de la oposición no apoyaron la recomendación y la Fuerza del Pueblo elaboró un informe disidente que también será presentado ante el pleno.

El diputado José David Báez, vocero de la Fuerza del Pueblo, cuestionó la rapidez con la que se estudió la pieza y atribuyó el rechazo de la oposición a lo que considera una falta de planificación del Gobierno.

Tanto el informe favorable como el disidente serán conocidos por el pleno de la Cámara de Diputados. Si la mayoría acoge la recomendación de la comisión y aprueba el proyecto, la pieza pasará al Senado para continuar su trámite.

El presupuesto

El Poder Ejecutivo depositó ante el Congreso una nueva modificación al Presupuesto General del Estado de 2026, la segunda durante este año y a solo meses de cerrar el 2026.

Entre sus principales puntos figura la solicitud de suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La propuesta contempla elevar el déficit fiscal de un 3.24 % a un 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

Sin embargo, en la carta que acompaña el proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que el aumento de la meta de déficit no generará presiones adicionales sobre el endeudamiento acumulado, debido a que más del 60 % del financiamiento provendría de disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores.