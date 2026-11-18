Bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo ( ISMAEL HIRALDO/DIARIO LIBRE )

El bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo afirmó este miércoles que la nueva modificación al Presupuesto General del Estado de 2026 "evidencia el fracaso" de la planificación fiscal del Gobierno.

La bancada opositora sostuvo que los ingresos adicionales que el Gobierno esperaba recaudar no llegaron y que ahora el Poder Ejecutivo busca aumentar el gasto público y recurrir a más financiamiento.

El vocero de la bancada, el diputado José David Báez, cuestionó que el Gobierno haya tenido que someter una segunda reformulación presupuestaria en el mismo año, apenas unos meses después de la primera, debido a que las estimaciones de ingresos no se cumplieron.

El legislador calificó la situación como una muestra de las deficiencias en la planificación del Gobierno y consideró que las consecuencias terminan afectando a las familias dominicanas, que enfrentan aumentos en los precios de los alimentos, combustibles, medicamentos y servicios.

"Un presupuesto que no aguantó ni siete meses con unos ingresos que se prometieron y que no llegaron", expresó Báez al cuestionar que el Gobierno vuelva a someter un presupuesto reformulado.

Los ingresos que no llegaron

El economista de la organización política, Haivanjoe Ng Cortiñas, explicó que una de las razones de la nueva modificación es que el Gobierno no consiguió recaudar los recursos que había proyectado con la primera reformulación presupuestaria, aprobada en julio de este año.

Según sus cálculos, de los aproximadamente 45,000 millones de pesos que se esperaba recibir, solo se habrían recaudado unos 9,000 millones, lo que, a su juicio, evidencia dificultades en la administración tributaria.

Cortiñas sostuvo que esta diferencia llevó al Ejecutivo a aumentar el déficit fiscal y buscar mayores recursos para cubrir sus compromisos.

Más gastos y endeudamiento

El economista también señaló que, con las dos modificaciones presupuestarias realizadas durante 2026, el Gobierno estaría aumentando el gasto público en alrededor de 95,000 millones de pesos.

Sin embargo, cuestionó que, de ese monto, el 85 % se destine a gastos corrientes y apenas el 15 % a inversiones en obras y proyectos para el país.

La Fuerza del Pueblo también cuestionó el aumento del déficit fiscal, que pasaría de aproximadamente el 3.24 % al 4.2 % del producto interno bruto (PIB).

Piden reducir gastos

Por su parte, Báez consideró que el Gobierno debe revisar sus gastos y reducir lo que calificó como "un despilfarro", en lugar de continuar recurriendo a préstamos.

El vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo también reclamó explicaciones sobre el destino de los recursos adicionales destinados al gasto corriente y las razones que justifican el nuevo endeudamiento.

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