El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció este miércoles que las medidas económicas aprobadas por el Congreso para enfrentar la crisis internacional no generaron los recursos que había proyectado el Gobierno.

Esta situación, sumada a la prolongación de las dificultades económicas, llevó al Poder Ejecutivo a someter una segunda modificación al presupuesto de 2026.

Pacheco se refirió específicamente a la Ley 30-26, una normativa aprobada por el Congreso en junio de este año, con la que se buscaba recaudar alrededor de 55,000 millones de pesos mediante la reorganización de algunos impuestos.

El presidente de la Cámara de Diputados explicó que las medidas adoptadas a mediados de año no generaron los ingresos previstos y que, desde entonces, la situación económica se complicó.

Según detalló, la economía se vio afectada principalmente por el encarecimiento de los combustibles. Por esta razón, consideró atendible la solicitud del Gobierno de modificar nuevamente el presupuesto, a poco más de un mes de finalizar 2026.

"Primero, las medidas anticrisis no dieron los recursos que estaban proyectados y segundo, a partir de la aprobación de las medidas anticrisis, que se hizo más o menos a mediados de año, lamentablemente la crisis continuó y se profundizó", expresó el legislador.

La ley anticrisis

La ley a la que se refiere Pacheco fue impulsada en junio por el Poder Ejecutivo con el propósito de fortalecer las recaudaciones del Estado.

Entre sus disposiciones incluyó cambios tributarios, medidas para combatir la evasión y facilidades fiscales para las micro y pequeñas empresas.

Sin embargo, Pacheco sostuvo que los ingresos esperados no se materializaron según las proyecciones del Gobierno, mientras que el aumento de los precios de los combustibles y la prolongación de la crisis internacional presionaron las finanzas públicas.

Otra modificación presupuestaria

El nuevo proyecto de modificación presupuestaria fue sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y plantea cambios a la Ley 99-25, que contiene el Presupuesto General del Estado de 2026, y a la Ley 43-26, que ya había modificado ese presupuesto durante este año.

Pacheco adelantó que la propuesta contempla un incremento del déficit fiscal de entre 0.7 y 0.8 puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB).

Además, explicó que será necesario suspender hasta el 31 de diciembre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Fiscal para permitir los cambios propuestos.

El legislador consideró que el Congreso debe comprender la situación económica que enfrenta el Gobierno y responder a las dificultades, independientemente de las diferencias partidarias.

"En momentos de crisis, hasta en una familia, tú tienes que hacer situaciones extraordinarias", expresó Pacheco, al defender la necesidad de que los legisladores aprueben la propuesta sin trabas.

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