Sesión del Senado este jueves. ( CEDIDA POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA )

El Senado aprobó este jueves en primera lectura un proyecto de ley que concede una amnistía a las personas que poseen armas de fuego de manera irregular, para que puedan registrarlas o entregarlas voluntariamente sin ser imputadas por ese hecho.

La iniciativa, presentada por el senador Franklin Romero, establece que la medida tendrá una vigencia de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley y se aplicará en todo el territorio nacional.

El proyecto contempla que quienes decidan registrar sus armas deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y pagar las tasas correspondientes.

También permite la entrega voluntaria de las armas sin que sus propietarios tengan que pagar las tasas que dejaron pendientes. La pieza legislativa establece que entrará en vigor a partir de su promulgación y publicación, conforme a los plazos previstos en el Código Civil.

Infome favorable

Previo a su aprobación, la Comisión Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana rindió un informe favorable en el que estableció que existe una cantidad considerable de armas de fuego de uso civil y de guerra, así como materiales relacionados, en manos de particulares sin los registros legales que exigen las leyes y regulaciones dominicanas.

El documento advierte que la proliferación de armas irregulares representa un riesgo permanente para la vida, la integridad personal y la convivencia pacífica. Además, sostiene que estas armas constituyen un factor determinante en la comisión de hechos violentos y un obstáculo para la seguridad ciudadana en la República Dominicana.

Próximos pasos

La pieza legislativa deberá ser aprobada en una segunda discusión en el Senado antes de pasar a la Cámara de Diputados para su conocimiento y sanción.

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