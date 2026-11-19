Sesión de la Cámara de Diputados del jueves 19 de noviembre del 2026. ( ISMAEL HIRALDO/DIARIO LIBRE )

Después de declararlo de urgencia y someterlo a un trámite acelerado de estudio, la Cámara de Diputados aprobó este jueves, en dos lecturas consecutivas, el proyecto de un segundo presupuesto complementario para 2026.

La iniciativa, aprobada a poco más de un mes de que termine el año, contempla gastos por 54,100 millones de pesos y un aumento del déficit fiscal, que se situará en un 4.2 %.

El proyecto también suspende temporalmente una disposición legal que busca limitar el gasto público del Gobierno, por lo que el Poder Ejecutivo quedará exento de esa restricción hasta el próximo 31 de diciembre.

La rapidez con la que se conoció la propuesta generó cuestionamientos entre los legisladores de oposición.

El proyecto llegó a la Cámara de Diputados el lunes, fue enviado a una comisión especial el miércoles y este jueves recibió la aprobación del pleno, luego de que el equipo encargado de estudiarlo dedicara apenas tres horas a su análisis.

Antes de votar la iniciativa, los diputados rechazaron un informe disidente presentado por los legisladores Enriqueta Rojas, Tobías Crespo y José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, quienes cuestionaron tanto la premura del procedimiento como la planificación del Gobierno para manejar las finanzas públicas.

El proyecto fue aprobado con 127 votos favorables, principalmente de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados, que cuentan con una amplia representación en la Cámara de Diputados.

Los cuestionamientos de la oposición

El diputado Félix Michell, de la Fuerza del Pueblo e integrante de la comisión especial que estudió la iniciativa, cuestionó que el debate sobre las cifras presupuestarias se mantenga alejado de las dificultades económicas que enfrentan los ciudadanos.

"Por un lado está el presupuesto y por otro lado tenemos gente que no maneja esas cifras porque la gente no entiende esas cifras y la gente no sabe lo que es regla fiscal ni le importa", expresó.

A su juicio, la preocupación de la población se centra en la insuficiencia de los ingresos para cubrir sus necesidades cotidianas.

En la misma línea, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, consideró que la necesidad de reformular por segunda vez el presupuesto evidencia que la ley anticrisis del Gobierno, promulgada en junio, no alcanzó sus objetivos.

Aquella ley buscaba que el Gobierno recaudara alrededor de 50,000 millones de pesos mediante la readecuación de algunos impuestos.

"Estamos con este reformulado por segunda vez y no se explica por qué. Estamos frente a la confesión del fracaso del plan anticrisis. Los objetivos del plan anticrisis fracasaron y este presupuesto lo demuestra", sostuvo.

Tobías Crespo, también de la Fuerza del Pueblo, atribuyó la nueva modificación presupuestaria a una falta de planificación de las autoridades.

El legislador recordó que en julio pasado el Congreso aprobó otra modificación al presupuesto y cuestionó que, apenas cuatro meses después, el Gobierno vuelva a solicitar cambios en la distribución de los recursos.

"Un presupuesto no es un simple documento, es donde un Gobierno define lo que hará y compromete recursos. En julio, hace apenas cuatro meses, se aprobó una modificación presupuestaria y el Gobierno vuelve con otra y eso es falta de planificación", afirmó.

Crespo también sostuvo que, mientras los legisladores discuten las cifras del presupuesto, en los barrios persisten dificultades económicas que afectan a la población y que, a su entender, no quedan reflejadas en ese debate.

La defensa del proyecto

Antes de la votación, el diputado Francisco Javier García, quien presidió la comisión especial que examinó la iniciativa, defendió la propuesta con el argumento de que el Gobierno necesita disponer de recursos adicionales para enfrentar una crisis que no provocó y que ejerce presión sobre las finanzas públicas.

Entre los factores que han incidido en esa situación, mencionó los combustibles y las materias primas, cuyos costos han presionado el gasto estatal.

Va al Senado

El proyecto de presupuesto complementario ya agotó todos sus trámites en la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado, donde deberá completar el proceso legislativo antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.