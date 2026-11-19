Al centro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, al reunirse con la comisión especial que estudió el presupuesto complementario de 2026. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS. )

El proyecto para una segunda modificación al Presupuesto General del Estado de 2026 se someterá este jueves a votación en la Cámara de Diputados, tras agotar un trámite expedito que incluyó una sola reunión de tres horas en la comisión especial encargada de estudiarlo.

La iniciativa llegó a la Cámara de Diputados el lunes y sería conocida por el pleno esta misma semana, a poco más de un mes de concluir el año.

Luego de reunirse con el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, los legisladores de la comisión aprobaron un informe favorable que recomienda la aprobación del proyecto, sin el respaldo de los representantes de la oposición.

Los diputados de la Fuerza del Pueblo prepararon un informe disidente y su vocero, José David Báez, explicó que el rechazo de esa organización se debe a la rapidez con que se estudió la propuesta y a lo que considera una falta de planificación financiera del Gobierno.

Durante el encuentro con los legisladores, Díaz defendió la solicitud del Poder Ejecutivo para suspender temporalmente el límite del gasto público establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Argumentos oficiales

El funcionario aseguró que el Gobierno presentará un plan para volver a cumplir esa disposición gradualmente en un período de tres años.

Además, el ministro argumentó que el país necesita mayor margen para responder a los efectos de la crisis internacional, que ha encarecido los precios del petróleo, la energía, los fertilizantes y los alimentos.

Por esa razón, consideró necesario flexibilizar la regla fiscal y aumentar el gasto para amortiguar el impacto sobre la población.

Al ser cuestionado sobre los resultados de la ley anticrisis, promulgada en junio, y su relación con esta modificación presupuestaria, Díaz aseguró que está satisfecho con su aplicación.

Opiniones y críticas

Explicó que las medidas no tenían únicamente un propósito recaudatorio, sino que también contemplaban cambios al Código Tributario, algunos de los cuales todavía no han comenzado a producir sus efectos.

La explicación del ministro contrasta con la ofrecida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien atribuyó la necesidad de modificar nuevamente el presupuesto a que las medidas anticrisis no generaron los recursos que el Gobierno había proyectado recaudar.

"Primero, las medidas anticrisis no dieron los recursos que estaban proyectados y segundo, a partir de la aprobación de las medidas anticrisis, que se hizo más o menos a mediados de año, lamentablemente la crisis continuó y se profundizó", expresó el legislador.

La ley a la que se refirieron Díaz y Pacheco fue impulsada por el Poder Ejecutivo y promulgada en junio de este año, con el propósito de recaudar cerca de 50,000 millones de pesos.

Entre sus disposiciones incluyó cambios tributarios, medidas para combatir la evasión y facilidades fiscales para las micro y pequeñas empresas.