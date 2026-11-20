El presidente del Senado de la República Dominicana, Ricardo De los Santos. ( CORTESÍA DE @SENADORD EN X )

El proyecto de presupuesto reformulado llegó ayer al Senado de la República, procedente de la Cámara de Diputados, donde fue aprobado con 127 votos favorables, y fue enviado a la Comisión de Presupuesto para su estudio.

La comisión convocó su primera reunión para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, cuando comenzará el análisis de la iniciativa que deberá completar el trámite legislativo antes de ser remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.

La propuesta contempla gastos por 54,100 millones de pesos y un aumento del déficit fiscal, que se situará en un 4.2 %. Además, suspende temporalmente una disposición legal que busca limitar el gasto público del Gobierno, por lo que el Poder Ejecutivo quedaría exento de esa restricción hasta el próximo 31 de diciembre.

La aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados estuvo marcada por cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes criticaron la rapidez del procedimiento y la planificación de las autoridades en el manejo de las finanzas públicas.

La iniciativa llegó a la Cámara Baja el lunes, fue enviada a una comisión especial el miércoles y ayer recibió la aprobación del pleno, luego de que los diputados dedicaran apenas tres horas a su estudio.

Informe disidente

Antes de la votación, los legisladores rechazaron un informe disidente presentado por Enriqueta Rojas, Tobías Crespo y José David Báez, de la Fuerza del Pueblo, quienes cuestionaron la premura con que fue conocido el proyecto.

El diputado Félix Michell, de esa organización política, sostuvo que el debate presupuestario está alejado de las dificultades económicas que enfrenta la población, cuyos ingresos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades cotidianas.

El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Díaz, consideró que la necesidad de reformular por segunda vez el presupuesto demuestra el fracaso de la ley anticrisis promulgada en junio, con la que el Gobierno buscaba recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos mediante la readecuación de algunos impuestos.

Tobías Crespo atribuyó la nueva modificación a la falta de planificación.

Recordó que en julio el Congreso aprobó otra modificación presupuestaria y cuestionó que cuatro meses después el Gobierno solicite nuevos cambios en la distribución de los recursos.

La defensa

En defensa de la iniciativa, el diputado Francisco Javier Paulino, quien presidió la comisión especial que la estudió, argumentó que el Gobierno necesita recursos adicionales para enfrentar una crisis que no provocó y que presiona las finanzas públicas.

Entre los factores que han incidido en esa situación mencionó los costos de los combustibles y las materias primas, que han generado presiones sobre el gasto estatal.

Ismael Hiraldo Periodista dominicano. Escribe sobre temas legislativos y políticos.