El Senado tiene una sesión pautada para esta semana en la que podría conocer el proyecto de presupuesto complementario 2026. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El segundo presupuesto complementario de 2026 mantiene un trámite acelerado en el Congreso Nacional. Después de recibir la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa avanzará este lunes en el Senado, donde una comisión de legisladores la estudiará para que sea aprobada durante esta semana.

De esta manera, la propuesta presupuestaria, que llegó al Congreso hace apenas unos días, se encamina a completar su recorrido legislativo en un período relativamente corto.

Proceso legislativo

La comisión que estudia la pieza en el Senado está presidida por el congresista Daniel Rivera, representante de Santiago.

El proyecto fue aprobado el jueves por la Cámara de Diputados en dos lecturas consecutivas, luego de que una comisión especial dedicara tres horas a su estudio.

Los diputados también lo declararon de urgencia, lo que permitió acelerar su conocimiento en el hemiciclo.

La rapidez del procedimiento ha sido uno de los principales puntos de cuestionamiento de los opositores, quienes advirtieron sobre la falta de tiempo para examinar una pieza que modifica el presupuesto del año en curso, aún faltando un mes para cerrar el 2026.

Detalles del presupuesto

El segundo presupuesto complementario contempla gastos por 54,100 millones de pesos y eleva el déficit fiscal hasta un 4.2 %.

Además, introduce la suspensión temporal de una disposición legal destinada a limitar el gasto público del Gobierno, hasta el 31 de diciembre de este año.

Con su paso por la comisión senatorial, el proyecto se acerca a su última etapa de discusión legislativa.

Si recibe el respaldo del pleno del Senado esta semana, quedaría pendiente únicamente su posterior promulgación para convertirse en ley.