El vocero de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, al motivar el informe disidente en la sesión de la Cámara de Diputados. ( PUBLICADA EN EL X DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. )

Mientras el Gobierno continúa destinando miles de millones de pesos para sostener el sistema eléctrico dominicano a través de subsidios, tres diputados de la Fuerza del Pueblo cuestionaron los recursos que reciben las empresas del sector y reclamaron que las transferencias estén acompañadas de medidas concretas para mejorar su funcionamiento.

En un informe disidente al proyecto de modificación del Presupuesto General del Estado de 2026, los legisladores advirtieron que los subsidios y transferencias a empresas “superan ampliamente” las previsiones iniciales y registran un nivel elevado de ejecución.

Consideraron que el Gobierno debe evaluar el destino de esos fondos, su costo para el Estado y los resultados que producen, especialmente en el sector eléctrico.

Los diputados José David Báez, Enriqueta Rojas y Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, sostienen que las transferencias recurrentes al sector eléctrico deben acompañarse de medidas efectivas para reducir esas pérdidas y mejorar la eficiencia operativa.

Detalles del presupuesto

Además del cuestionamiento a los subsidios, los legisladores señalaron que el proyecto de presupuesto no ofrece suficiente información sobre el destino específico de algunas partidas millonarias.

En particular, observaron que los anexos presupuestarios distribuyen los recursos por institución y programa, pero no detallan el objetivo del gasto.

Como ejemplo, mencionaron los 5,300 millones de pesos adicionales asignados a la Presidencia de la República, de los cuales 4,600 millones corresponden al programa Administración de activos, pasivos y transferencias y 700 millones a apoyo al desarrollo provincial.

Otra de las observaciones se refiere al Teleférico de Santo Domingo Oeste y al Monorriel de Santiago, dos obras que el Poder Ejecutivo menciona para justificar el aumento del gasto de capital, pero que, según los diputados, no aparecen identificadas en los programas incluidos en los anexos del proyecto.

Por esa razón, reclamaron que el Gobierno entregue una clasificación más detallada de las partidas para conocer a qué se destinarán los recursos.

Críticas adicionales al presupuesto

Los diputados también cuestionaron la facultad que tendría el Ministerio de Hacienda y Economía para utilizar los balances no ejecutados de las instituciones disponibles.

Advirtieron que esos recursos podrían estar comprometidos con obras en ejecución, contratos o servicios esenciales, por lo que propusieron impedir que los balances de proyectos de inversión se utilicen para financiar gastos corrientes.

Los legisladores objetaron, además, la suspensión de la regla fiscal sin que, a su juicio, estén suficientemente justificadas las condiciones legales para hacerlo.

En ese sentido, reclamaron establecer metas de corrección del gasto para los años 2027, 2028 y 2029.

El informe disidente fue presentado antes de que la Cámara de Diputados aprobara en dos lecturas consecutivas el segundo presupuesto complementario de 2026.