Los comerciantes pequeños tendrían más flexibilidad con la facturación electrónica. ( DIARIO LIBRE/ANYARA SOLANO )

Ante las dificultades que enfrentan los pequeños comerciantes para adaptarse a la facturación electrónica, un proyecto de ley propone que los colmados, pulperías y establecimientos similares puedan agrupar sus ventas en un solo comprobante fiscal electrónico, en lugar de emitir uno por cada operación.

El plan funcionaría mediante un sistema que permitiría juntar todas las ventas por períodos diarios, semanales o mensuales.

La iniciativa, depositada por el diputado de la Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, busca modificar la Ley 32-23, de Facturación Electrónica, para establecer una modalidad más simple dirigida a los pequeños negocios que realizan muchas operaciones de montos bajos.

El proyecto plantea facultar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para autorizar este mecanismo, pero antes se haría una evaluación de las características económicas y operativas de cada sector.

En los argumentos del proyecto, el legislador dice que los colmados, pulperías, ventorrillos y otros pequeños establecimientos realizan diariamente un alto volumen de ventas de bajos montos, por lo que emitir un comprobante fiscal electrónico por cada operación "resulta material y operativamente inviable".

Para acogerse a esta modalidad, los establecimientos deberán estar clasificados como micro o pequeños contribuyentes, o no estar clasificados; realizar principalmente ventas directas al consumidor final y cumplir con los límites de ingresos anuales que establezca la DGII mediante una norma.

La propuesta también contempla que, cuando un cliente solicite una factura de crédito fiscal, el comercio tendrá que emitirla por separado y excluir esa operación del comprobante consolidado correspondiente al período.

Seis meses de gradualidad

Además de modificar la forma en que facturarían los pequeños comercios, el proyecto propone establecer un régimen transitorio de seis meses para que las microempresas, los contribuyentes no clasificados y los profesionales libres que todavía no hayan completado su incorporación al sistema puedan hacerlo sin recibir sanciones.

El período comenzaría a contarse desde la entrada en vigencia de la nueva ley y sería único e improrrogable.

Para acogerse, los beneficiarios tendrían que estar inscritos en el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC), tener acceso a la Oficina Virtual de la DGII y presentar una declaración de acogimiento dentro de los 30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia de la legislación.

Durante los seis meses, a los contribuyentes acogidos no se les aplicarían las sanciones previstas para determinadas infracciones relacionadas con la implementación de la facturación electrónica.

La iniciativa también dispone que los procedimientos sancionadores iniciados por las infracciones comprendidas en el período transitorio quedarían suspendidos y serían archivados definitivamente cuando el contribuyente demuestre que se acogió al régimen y cumplió las condiciones establecidas.

Capacitación y asistencia gratuita

Otro de los aspectos contemplados en la pieza es que la DGII, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, desarrolle un programa gratuito de capacitación y orientación.

Asimismo, debería habilitar una mesa de ayuda especializada y un canal de regularización para los contribuyentes acogidos al régimen de gradualidad, además de notificarles individualmente, con 30 días de anticipación, cuando se aproxime el vencimiento del período sin que hayan completado su incorporación.

Las dificultades con la facturación electrónica

La propuesta legislativa llega después de que pequeños comerciantes expresaran inquietudes sobre la implementación obligatoria de la facturación electrónica, cuyo plazo para microempresas, pequeños contribuyentes y no clasificados venció el 15 de noviembre.

En recorridos por sectores del Distrito Nacional, comerciantes consultados por Diario Libre manifestaron dudas sobre el funcionamiento del sistema y los costos que podría representar para sus negocios.

También señalaron su preocupación por la rapidez con que podrían atender a los clientes, especialmente en establecimientos con un elevado movimiento de ventas pequeñas.

Ante las inquietudes, la DGII informó el 16 de noviembre que, por el momento, no aplicaría multas, penalidades ni bloqueos a quienes no hubieran completado su incorporación en la fecha establecida.