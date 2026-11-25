El Pleno de la Cámara Cuentas al ser juramentado en el Congreso Nacional ( ARCHIVO )

La propuesta de Presupuesto General del Estado para el 2027 contempla un financiamiento equivalente al 3.4 % del producto interno bruto (PIB), por encima del límite de 3 % que manda la Ley 6-06 de Crédito Público.

Ante esa diferencia, la Cámara de Cuentas recomendó al Congreso Nacional exigir explicaciones al Poder Ejecutivo o ajustar el monto previsto antes de aprobar la pieza presupuestaria.

La advertencia está contenida en una comunicación enviada por la institución fiscalizadora a la Cámara de Diputados, en la que presenta observaciones y en la que hace serias advertencias a los congresistas antes de aprobar el presupuesto tal como está.

La Cámara de Cuentas plantea que, antes de aprobar el presupuesto, el Congreso pida una certificación del Consejo de la Deuda Pública que detalle las medidas especiales que se adoptarían para frenar la deuda.

Como alternativa, recomienda reducir el financiamiento hasta el límite máximo permitido por la ley.

También considera necesario que se presenten proyecciones de mediano y largo plazo sobre la deuda pública, escenarios económicos alternativos y una ruta para reducir los préstamos.

Más gastos de los permitidos

Otra de las observaciones de la Cámara de Cuentas se refiere al crecimiento del gasto del Gobierno, que también supera el límite establecido en la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales.

La ley de Responsabilidad Fiscal dispone que el crecimiento de ese gasto no debe exceder la inflación proyectada más tres puntos porcentuales.

Para el 2027, la institución calculó que el límite sería de 8.10 % y que, sin embargo, el presupuesto del 2027 contempla un crecimiento del gasto primario de 10.09 %, es decir, 1.99 puntos porcentuales por encima de lo permitido.

Por esa razón, la Cámara de Cuentas recomienda que el Congreso solicite al Poder Ejecutivo ajustar las partidas presupuestarias para cumplir con el límite o presentar una justificación sustentada antes de aprobar el presupuesto del 2027.

La institución fiscalizadora advirtió, además, que el proyecto de presupuesto no incluye la Declaración de Cumplimiento de las Reglas y Metas Fiscales, un documento que la Ley 35-24 establece que debe remitirse junto con la propuesta presupuestaria.

En ese sentido, recomienda que el Congreso solicite formalmente esa declaración al Poder Ejecutivo y la considere como un requisito indispensable antes de aprobar el presupuesto.

Proyectos sin ejecución

Las recomendaciones también abarcan la planificación de la inversión pública. La Cámara de Cuentas identificó que 1,155 proyectos de inversión que tenían presupuesto vigente en el 2026 no registraban ejecución presupuestaria.

Ante esos datos, la institución recomienda al Ministerio de Hacienda y Economía limitar las reasignaciones hacia proyectos inactivos y condicionar las nuevas asignaciones de inversión para 2027 al avance real de las iniciativas.

La Cámara de Cuentas también llamó la atención sobre instituciones que, al 30 de septiembre del 2026, registraban niveles de ejecución presupuestaria inferiores al 60 %, pero que recibirían aumentos superiores al 5 % en el proyecto de presupuesto del próximo año.

En ese sentido, recomienda que el Congreso "examine con rigor esos incrementos" y solicite justificaciones técnicas sobre la capacidad real de las instituciones para ejecutar los recursos adicionales.

Asociaciones sin fines de lucro

Otro punto de la comunicación se refiere a las asociaciones sin fines de lucro. La Cámara de Cuentas advierte que el proyecto de presupuesto del 2027 incluye en las transferencias corrientes a entidades que no contaban con licencias de habilitación.

La Ley 122-05 establece que las asociaciones sin fines de lucro deben estar habilitadas para recibir o solicitar fondos públicos. Por tanto, recomienda que el Ministerio de Hacienda y Economía verifique la vigencia de las licencias antes de aprobar las asignaciones correspondientes.

Las observaciones forman parte de las recomendaciones remitidas por la Cámara de Cuentas al Congreso Nacional para que sean tomadas en consideración durante el conocimiento del Presupuesto General del Estado de 2027.

Actualmente, el proyecto del presupuesto del 2027 se encuentra bajo análisis en una comisión bicameral a la espera de un informe y de la aprobación correspondiente en ambas cámaras congresuales.