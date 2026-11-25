La sesión de la Cámara de Diputados del 25 de noviembre de 2026 en la que se aprobó la ley del Tribunal Constitucional. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura un proyecto que modifica la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y que contempla exonerar a esa alta corte del pago de impuestos por la adquisición de vehículos y bienes inmuebles.

La iniciativa también abre la posibilidad de establecer un régimen especial complementario de seguridad social para los jueces y servidores del Tribunal Constitucional.

La iniciativa, propuesta por la diputada Francisca Trinidad Jaque, introduce modificaciones a la Ley 137-11, que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales.

En cuanto a las exenciones fiscales, el proyecto establece que el Tribunal Constitucional quedará liberado del pago de impuestos, tasas y contribuciones aplicables a la adquisición de bienes inmuebles.

También lo exonera de los impuestos y tasas correspondientes a la compra de vehículos, incluido el pago de la primera placa.

La disposición contempla, además, que las donaciones de bienes muebles e inmuebles que reciba la institución estarán exentas del pago de impuestos, contribuciones y tasas fiscales.

Si la iniciativa pasa todos los trámites, el Tribunal Constitucional se uniría a otras entidades que también gozan de exoneraciones de impuestos para adquirir vehículos, incluido el Congreso.

Una investigación hecha por Diario Libre a finales del 2024, determinó que el Estado dejó de recaudar 2,140 millones de pesos por importar 499 vehículos para los legisladores, en su mayoría lujosos, durante el periodo comprendido entre el 2020 y julio del 2024.

Régimen especial de seguridad social

Otro de los aspectos incluidos en la iniciativa es la facultad que tendría el Consejo Administrativo del Tribunal Constitucional para establecer, mediante un reglamento, un régimen especial complementario de seguridad social para los jueces y servidores de esa institución.

El proyecto establece que ese régimen no podrá sustituir ni derogar la obligación de cotizar al Sistema Dominicano de Seguridad Social cuando la legislación así lo contemple.

Aunque la propuesta no detalla cuáles serían los beneficios específicos ni las prestaciones que comprendería ese régimen complementario, deja abierta la posibilidad de que los jueces y empleados del organismo tengan una cobertura adicional a la establecida en el sistema general.

Cambios en los procedimientos constitucionales

El proyecto también introduce modificaciones a los procedimientos para presentar recursos de revisión de sentencias ante el Tribunal Constitucional.

Uno de los cambios consiste en que los recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales podrán depositarse directamente en la Secretaría General del Tribunal Constitucional, en las oficinas habilitadas o mediante la plataforma digital de esa institución.

La propuesta establece un plazo de 30 días para interponer esos recursos, contados desde la notificación de la decisión recurrida. Asimismo, concede a la parte recurrida hasta 30 días para depositar su escrito de defensa.

Otro de los cambios establece que el Tribunal Constitucional deberá dictar sentencia en un plazo no mayor de 90 días hábiles, contados desde que se completen los depósitos correspondientes o transcurran los plazos establecidos para realizarlos.

Otros cambios

La iniciativa también contempla que el Tribunal Constitucional pueda utilizar medios digitales para tramitar sus procesos y actuaciones judiciales y administrativas, garantizando la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Asimismo, crea la figura de notificadores constitucionales, investidos de jurisdicción nacional y fe pública para realizar las notificaciones y comunicaciones de los actos jurisdiccionales de la alta corte.

Pendiente de otras aprobaciones La iniciativa fue aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados, por lo que todavía debe superar una segunda discusión en ese órgano legislativo. De recibir la aprobación definitiva de los diputados, deberá pasar al Senado, donde también tendrá que ser conocida y aprobada antes de continuar el proceso legislativo para su eventual promulgación.