Los abogados Priscila Camila Polanco Reyes y Pedro Domínguez Brito fueron entrevistados por la Comisión de Diputados que encabezada por Charlie Mariotti. ( CEDIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS )

La Comisión Permanente de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados entrevistó este jueves a los abogados Pedro Domínguez Brito y Priscila Camila Polanco Reyes, dos de los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para ocupar una vacante en el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia).

Durante las entrevistas, los aspirantes expusieron sus conocimientos, trayectoria profesional y propuestas para mejorar el funcionamiento de la institución, según informó la Cámara de Diputados mediante una nota de prensa.

La terna presentada por el Poder Ejecutivo la completa Wilmer Alejandro Espinosa Palacio.

Las entrevistas fueron encabezadas por el diputado Charlie Mariotti, con la participación de Gabriela Abreu, José Miguel Ferreira, Sonia Núñez Espino, Frank Ramírez, Sara Feliz, Eduviges Bautista, Germán Martínez, Amado Díaz y Rogelio Genao Lanza.

Funciones del Consejo Directivo

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 42-08, General de Defensa de la Competencia, el Consejo Directivo de ProCompetencia está integrado por cinco miembros elegidos por el Congreso Nacional a partir de propuestas del Poder Ejecutivo.

La legislación establece que sus integrantes ejercen sus funciones durante cinco años y que la renovación del órgano se realiza de manera parcial cada tres años.

Entre las atribuciones del Consejo Directivo figuran garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de libre competencia, establecer las políticas de la institución y conocer los casos relacionados con prácticas anticompetitivas.

ProCompetencia tiene como finalidad promover y defender la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios de la República Dominicana.