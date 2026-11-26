Mirna López encabeza la comisión especial de diputados que estudia los cambios a la ley de discapacidad. ( ADRIANA SUELS )

La comisión de la Cámara de Diputados que estudia la modificación de la Ley 5-13 sobre discapacidad comenzará a organizar y evaluar las propuestas recibidas durante las vistas públicas, entre las que figuran aumentar los subsidios destinados a esta población y garantizar el cumplimiento de la cuota de empleo en los sectores público y privado.

La presidenta de la comisión, Mirna López, informó ayer que también se plantearon iniciativas como la creación de una ventanilla única para facilitar el acceso a los servicios, así como mayores garantías educativas para las personas con discapacidad desde el nivel inicial hasta el universitario.

Las propuestas fueron presentadas por representantes de distintas organizaciones, instituciones y ciudadanos que participaron el pasado jueves 19 de noviembre en las vistas públicas convocadas por la Cámara de Diputados para escuchar sus planteamientos sobre la actualización de la ley.

Según explicó la legisladora, alrededor de 250 personas acudieron al encuentro, donde expusieron las necesidades y dificultades que enfrenta esta población y las medidas que consideran necesarias para fortalecer sus derechos.

Propuestas destacadas

Entre los reclamos mencionados está el cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad, una disposición que ya contempla la ley vigente y que establece porcentajes de contratación tanto para las instituciones públicas como para el sector privado.

La discusión también incluirá el aumento de los subsidios, una demanda que, según la diputada López, está vinculada al respaldo económico que necesitan muchas personas con discapacidad y sus familias para afrontar los gastos de atención, tratamientos y otras necesidades.

En materia educativa, la congresista informó que las propuestas buscan que las garantías de inclusión no se limiten a los primeros años de formación, sino que alcancen también la educación secundaria y universitaria.

La presidenta de la comisión explicó que ahora corresponde organizar las iniciativas recibidas para que sean discutidas por los integrantes del organismo, que deberán determinar cuáles pueden incorporarse a la modificación de la Ley 5-13.

Futuro de la reforma

Sobre la posibilidad de que la reforma sea aprobada durante la actual legislatura, que concluye el 12 de enero, la presidenta manifestó que ese sería el deseo de la comisión, aunque aclaró que todavía deben completar el trabajo legislativo que requiere un proyecto de esa naturaleza.

La legisladora aseguró que la comisión que dirige está realizando las labores que le corresponden, pero no ofreció una fecha concreta para la conclusión del estudio ni garantizó que la iniciativa pueda ser aprobada antes de que termine la legislatura.