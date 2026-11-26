Bufete directivo del Senado durante la sesión del jueves 26 de noviembre de 2026. ( CEDIDA POR EL SENADO )

El Senado aprobó este jueves, en segunda lectura, un proyecto de ley que establece multas de hasta 50 salarios mínimos y la suspensión de espectáculos por un año para los organizadores de eventos deportivos y artísticos en los que se ponga en riesgo la integridad física de los asistentes o se incumplan las disposiciones legales.

La propuesta, sometida por el senador Santiago Zorrilla, busca regular la asistencia a actividades y espectáculos masivos en todo el territorio nacional, mediante controles sobre la cantidad de personas que pueden ingresar, la organización de los espacios y la venta de entradas.

Entre las medidas figura la prohibición de vender boletos por encima del número de asistentes autorizado por el Ministerio de Interior y Policía para los espectáculos celebrados en lugares abiertos.

El proyecto establece que, cuando en un evento deportivo o artístico se produzca una situación que afecte la integridad física de las personas y no se hayan observado las disposiciones de la ley, los responsables podrán recibir una multa de entre 30 y 50 salarios, además de quedar impedidos de realizar espectáculos durante un año.

Medidas anunciadas

La iniciativa también establece que en los lugares donde se celebren actividades deportivas o teatrales y el público deba permanecer sentado, los asientos tendrán que estar numerados de forma visible y organizados adecuadamente.

Las entradas vendidas para esos eventos deberán indicar el asiento correspondiente y la misma disposición se aplicará a los pases de cortesía, que también tendrán que señalar el lugar asignado.

Además, el proyecto prohíbe agregar nuevas butacas en centros deportivos o teatros con motivo de la celebración de espectáculos masivos.

Con estas medidas, la propuesta busca que la cantidad de personas que asistan a los eventos se corresponda con los espacios disponibles y que cada espectador pueda identificar el lugar que le corresponde.

El papel de Interior y Policía

De acuerdo con el proyecto, en los lugares abiertos que tengan áreas destinadas a personas sentadas, el Ministerio de Interior y Policía deberá realizar estudios para determinar cuántas personas podrán asistir, tomando en cuenta la seguridad de los asistentes.

La institución también tendrá la responsabilidad de establecer el número de personas que pueden acudir a espectáculos públicos o privados celebrados en lugares abiertos.

Sin embargo, quedan fuera de la regulación los espectáculos celebrados en calles, avenidas y otros lugares abiertos que no tengan límites de acceso, paredes perimetrales o circundantes.

Multas por vender entradas en exceso

El proyecto contempla otras sanciones para quienes incumplan las disposiciones y establece que la venta de boletos por encima de la cantidad autorizada será castigada con multas de entre 10 y 20 salarios.

La iniciativa establece que las entidades o empresas públicas y privadas que organicen actividades deportivas o teatrales deberán remitir al Ministerio de Interior y Policía un informe sobre la asistencia registrada.

En el caso de actividades que se celebren de manera continua, como los eventos deportivos, el informe deberá enviarse los lunes de cada semana.

Un año para adecuar los espacios

La propuesta concede un plazo de un año, contado a partir de su entrada en vigencia, para que las entidades públicas y privadas que posean instalaciones destinadas a espectáculos con asientos numerados cumplan con la obligación de señalizarlos, cuando no estén organizados.

También establece que, dentro de ese mismo período, el Ministerio de Interior y Policía deberá realizar los estudios para determinar la cantidad de personas que podrán asistir a espectáculos en lugares abiertos.

Va a manos de los diputados

Tras ser aprobada en dos lecturas en el Senado, el proyecto ahora se mueve a la Cámara de Diputados, donde deberá cumplir con los mismos trámites de estudio y aprobación en el Pleno.