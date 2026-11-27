Los proyectos para regular los condominios no superaron las fases de debates y análisis en la Cámara de Diputados. ( ARCHIVO )

Todos los proyectos que buscaban regular por ley la administración de condominios en el país quedaron en letra muerta en el Congreso, ya que los legisladores dejaron vencer las propuestas sin rendir un informe en los plazos que ordenan los reglamentos.

En total, la Cámara de Diputados estuvo revisando tres proyectos de ley de condominios que, entre otros aspectos, incluían la posibilidad de regular las rentas cortas a través de Airbnb en los residenciales.

Según el sistema de información legislativa de la Cámara de Diputados, los tres proyectos de ley ya están registrados con "plazo vencido" y, aunque pueden seguir los estudios, ya caducaron.

Propuestas de regulación

Uno de los proyectos es autoría del diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, y establece que el alquiler de viviendas por plataformas digitales como Airbnb y Booking quedaría sujeto a un régimen de registro obligatorio, cumplimiento tributario y supervisión estatal.

El proyecto de ley también propone crear una Superintendencia de Condominios para regular, supervisar y fiscalizar el funcionamiento de estos residenciales.

La nueva institución estaría adscrita al Poder Ejecutivo y se encargaría de vigilar que los condominios cumplan las normas sobre administración, mantenimiento, seguridad y uso de las áreas comunes.

También tendría facultad para mediar en conflictos entre propietarios y juntas de condominios, así como imponer sanciones administrativas cuando se incumplan las disposiciones.

El otro proyecto es autoría de la diputada Dellys Feliz y obliga a publicar estados contables mensuales y a someter la gestión de los condominios a auditorías externas.

Medidas para conflictos

Asimismo, la iniciativa también aborda el auge de plataformas tipo Airbnb al facultar a una asamblea de condominios para regular el alquiler temporal de los apartamentos.

Para evitar el colapso judicial por pleitos comunitarios, el proyecto establece el agotamiento obligatorio de métodos alternativos como la mediación y el arbitraje antes de ir a juicio, permitiendo incluso la intervención del Defensor del Pueblo.

El texto propuesto exige la inclusión de criterios de accesibilidad universal haciendo obligatoria la instalación de rampas o ascensores en edificaciones de más de dos niveles conforme a las leyes de discapacidad y otorga a los condominios existentes un plazo de 24 meses para adecuarse a la nueva exigencia.

Los proyectos legislativos, aunque ya están vencidos, pueden reintroducirse para continuar su análisis en la Cámara de Diputados, donde deberá decidirse su aprobación o rechazo.