Extranjeros indocumentos detenidos por Migración. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN. )

Aunque el sistema de justicia dominicano contempla medidas de coerción para garantizar que los imputados se mantengan sujetos al proceso penal, un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados propone que a los extranjeros en condición migratoria irregular detenidos en flagrante delito se les imponga obligatoriamente la prisión preventiva como única medida de coerción.

La iniciativa, presentada por la diputada Tayluma Calderón, de la Fuerza del Pueblo (FP), busca modificar la Ley General de Migración 285-04 para establecer un régimen especial de persecución penal contra los extranjeros indocumentados que sean sorprendidos cometiendo delitos graves.

El proyecto establece que la falta de documentación migratoria será "una circunstancia agravante" al momento de juzgar el delito y que el juez deberá imponer la prisión preventiva de manera obligatoria.

Según el Código Procesal Penal, un juez puede imponer a un imputado medidas de coerción como la garantía económica, el impedimento de salida, la presentación periódica, el arresto domiciliario, la colocación de localizadores electrónicos o la prisión preventiva.

La prisión preventiva obligatoria se aplicaría a los extranjeros indocumentados sorprendidos cometiendo delitos como asesinato, homicidio agravado, violación sexual, robo agravado, asaltos a mano armada, tráfico de armas, trata de personas y delitos ambientales graves.

De acuerdo con el proyecto de ley, el juez impondrá la prisión preventiva bajo el argumento de que la condición migratoria irregular "representa un peligro de fuga y supone una ausencia total de arraigo".

La prisión preventiva es una medida que mantiene al imputado privado de libertad mientras avanza el proceso judicial, sin que esto implique una condena.

Cumplimiento de penas y expulsión definitiva

La propuesta también establece que los extranjeros condenados deberán cumplir la totalidad de sus penas en las cárceles dominicanas, sin posibilidad de ser deportados antes de cumplir su sanción.

En caso de que existan varias infracciones, se aplicarían las reglas de acumulación de penas de hasta 60 años previstas en el Código Penal.

Además, dispone que, al dictar una sentencia condenatoria, el tribunal ordene la expulsión definitiva e irrevocable del extranjero. La Dirección General de Migración (DGM) ejecutaría esta medida una vez cumplida la pena de prisión.

Sanciones para quienes colaboren

La iniciativa también contempla penas de prisión y multas para las personas que ayuden conscientemente a los extranjeros que cometan estas infracciones a evadir la justicia.

Entre las conductas que serían castigadas figuran ocultarlos, transportarlos dentro del territorio nacional, facilitarles contratos de trabajo simulados o proporcionarles apoyo logístico para evitar que sean sometidos al proceso judicial.

Para las personas físicas, el proyecto contempla penas de tres a cinco años de prisión y multas equivalentes a entre 50 y 100 salarios. Si quien colabora es un extranjero con residencia legal, también se le revocaría el permiso de residencia y sería expulsado después de cumplir su condena.

En el caso de las empresas que faciliten estas acciones o lucren con ellas, la propuesta establece multas de entre 200 y 500 salarios mínimos, además de la posibilidad de clausurar permanentemente sus establecimientos o disponer su disolución legal.

Creación de tribunales especiales

Otro de los cambios que plantea la iniciativa es la creación de tribunales especiales de atención permanente para conocer los casos de flagrancia migratoria.

Estos funcionarían las 24 horas del día, los siete días de la semana, y estarían bajo la coordinación del Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.

El proyecto establece que estas jurisdicciones deberán emitir sus resoluciones dentro del plazo constitucional de 48 horas, contado a partir del arresto.

También dispone la creación de un cuerpo permanente de intérpretes y traductores dominicanos con dominio fluido del criollo haitiano y prohíbe recurrir a traductores de nacionalidad extranjera por razones de seguridad nacional.

Actualmente, la iniciativa se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados.