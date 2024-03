Presidente Abinader entra en veda de inauguraciones desde este miércoles

Luis Abinader ya no podrá inaugurar obras por la entrada en vigencia de la veda electoral por elecciones ( FOTO: DANIA ACEVEDO )

El presidente Luis Abinader inauguró en Azua la última obra que podrá entregar su Gobierno antes de las elecciones congresuales y presidenciales del 19 de mayo.

Este miércoles comienza el período durante el cual quedan prohibidos los actos inaugurales por la ley de Régimen Electoral.

"Está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresuales, la realización de actos inaugurales de obras públicas por el Gobierno central y las alcaldías", establece el párrafo 6 del artículo 210 de la norma.

El mandatario comenzó el pasado jueves con una intensa jornada de inauguraciones ante el acercamiento de la veda y la proximidad de las elecciones en las que aspira a ser elegido por cuatro años más.

Entregó obras tales como el Teleférico de Santiago, el hospital remozado Santos Socorro y la carretera para conectar a San Víctor con Jamao al Norte y Sabaneta de Yásica, uniendo a las provincias Espaillat y Puerto Plata.

Razonamiento

En ese sentido el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que en la Ley 20-23 de Régimen Electoral se establecen dos plazos para cada uno de los procesos electorales y que para comprender el mismo solo "basta con el simple razonamiento".

Peralta explicó que 40 días antes de las elecciones municipales son las autoridades a nivel municipal que no pueden "aparecer en ninguna actuación de inauguración" y que en el caso de las autoridades del Poder Ejecutivo es 60 días antes de las elecciones presidenciales.

"Eso dio lugar a unas disquisiciones e interpretación que no sé por qué, porque basta con el simple razonamiento de que, si hubiese sido un solo plazo común, hubiesen sido 100 días para el presidente y para todos y no hubiese sido 40 y 60, pero creo que ya nadie tiene dudas de eso", expresó Antoliano Peralta.

De acuerdo a lo explicado por el funcionario, el plazo último para la inauguración de obras es el 19 o el 20 de marzo y que ese plazo es para todos los funcionarios de gobierno.

"Yo quiero advertir que esa es una prohibición que no abarca solo al presidente, sino también a los funcionarios, es decir, no es que el presidente, como dijo alguien, puede delegar en la vicepresidente o el ministro para que vayan a inaugurar, es que no pueden las autoridades del Gobierno central participar en actos inaugurales a partir de esa fecha", precisó el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.

Sobre el pedimento de hacer un alto en la celebración de LA Semanal con la Prensa, este indicó que esa rueda de prensa "no es un acto inaugural ni de promoción del gobierno", sino de transparencia y rendición de cuentas al hablar con los medios de comunicación.

UASD en Azua

El Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Azua cuenta con dos edificios que albergan 36 aulas regulares y cinco aulas de postgrado, en las cuales impartirán las carreras de Ingeniería Informática, Educación Inicial, Psicología Escolar, Educación Física y Agronomía, mención Producción Cultivo.

Además, Orientación Académica, Hotelería y Turismo, Administración de Empresas, Contabilidad, Mercadotecnia, Educación Básica, Bioanálisis, Premédica y Derecho.

La construcción comenzó en junio del 2022 y estuvo a cargo del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, con un costo de 1,229 millones de pesos.

Cuenta con otro edificio administrativo y de servicios, seis laboratorios, un auditorio, un aula virtual, biblioteca, zona de postgrado, plaza patriótica, cancha mixta y graderías y espacio para parquear 110 vehículos.

Esta se convierte en la segunda ciudad universitaria que termina el gobierno de Abinader, después de Baní, en Peravia, entregada el 14 de febrero pasado.

El rector de la UASD explicó que falta la de Hato Mayor, Neiba, Cotuí y Santiago Rodríguez.

El mandatario ha entregado otros recintos como el de Moca, Espaillat, puesto en funcionamiento el sábado pasado.

Santo Domingo Este

Abinader anunció que en dos semanas el Gobierno subirá la licitación para comenzar la construcción de la sucursal de la UASD en Santo Domingo Este, una obra prometida desde el inicio de su gestión y que el mandatario intentó financiar con la mitad de los fondos presupuestados para los partidos políticos en 2020.