Operaron de emergencia a Betty Gerónimo

La recién electa alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, compartió la noche de este jueves que fue intervenida quirúrgicamente de emergencia por una inflamación de vesícula.

La actual diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) agradeció a Dios a través de sus redes sociales por ser "su sostén".

Narró que tenía días sintiéndose mal y cuando acudió a la clínica tuvo que ser operada de emergencia.

"Una raya más para esta leona. Dios es fiel, gracias mi Dios por demostrarme una vez más que eres mi sostén, mi fortaleza y mi escudo. Estos días no me sentía bien llegué a la clínica y me ingresaron para una operación de emergencia por inflamación de vesícula, aquí estamos mejorando y con la fe en Dios de que pronto estaré en mi casita", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en un centro de salud.

En las pasadas elecciones de febrero, Gerónimo se convirtió en la primera mujer en ser electa alcaldesa de Santo Domingo Norte. Fue electa en la boleta del Partido Revolucionario Moderno (PRM).