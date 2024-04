A sus 31 años, Omar Fernández se aventura a competir por la senaduría del Distrito Nacional, tras cuatro años representando a los capitaleños en la Cámara de Diputados. Al ser hijo de un tres veces presidente muchas puertas se abren, pero el legislador confiesa que prefiere el camino difícil.

El joven abogado reveló que cuando formalizó sus aspiraciones en la política, recibió la propuesta de ostentar una candidatura como diputado nacional, sin embargo, no dudó en descartar esa oferta.

"Cuando asumí mi diputación me propusieron ser diputado nacional, cosa que yo rechacé rotundamente porque era una especie de regalo y van a decir que es por ser hijo de Leonel Fernández y preferí ser candidato", dijo.

En una entrevista en el Cafecito Político de Diario Libre, el aspirante senatorial de Fuerza del Pueblo (FP) y aliados en el Distrito Nacional, afirmó que le gusta el camino difícil y que se rehusa a recibir privilegios por sus orígenes.

Las últimas encuestas muestran a Leonel Fernández (padre de Omar y candidato presidencial del mismo partido) con una alta tasa de rechazo. Al preguntarle sobre si trata de alejar su imagen del referente paterno, el legislador asegura que antes de hacer eso preferiría abandonar la política.

""Yo nunca renegaría de mi padre, el día que yo haga eso, mejor dejo la política. Pero, más allá del orgullo que siento de ser su hijo, creo que es importante que, como todo hijo, uno emprenda su propio camino"." Omar Fernández Aspirante senatorial de la Fuerza del Pueblo “

Para el congresista y candidato a la senaduría de su demarcación, la actual incumbente de esa curul ha sido una buena legisladora, a pesar de las diferencias partidarias que los dividen.

"Faride ha sido una buena legisladora y yo la valoro como persona... En sus próximos pasos, sean cuales fueran, de verdad que le deseo mucho éxito".

Fernández continuó elogiando a Raful al sustentar que "su paso por la Cámara de Diputados y luego por el Senado de la República definitivamente fueron positivos para el Congreso Nacional".

Entre sus propuestas se encuentra una reforma al Código Tributario para que los microempresarios estén exentos de pago de anticipos y, en el caso de los pequeños y medianos empresarios, paguen el 50 % sobre la base de sus impuestos liquidados en su ejercicio anterior.

En el área de educación, el diputado propondrá un proyecto de ley que aplique el método STEAM a los centros de tanda extendida.

La iniciativa busca que se fortalezcan las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Cosas que no sabías de Omar

Político y gamer, Omar Fernández se define como un apasionado de los videojuegos y su favorito es el popular "Call of Duty", que es una serie de juegos animados de estilo bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. "Yo estoy jugando Call of Duty hace más de 12 o 15 años, desde sus primeras versiones que eran computador, incluso, cada vez lo mejoran más y ya hay una comunidad grande de dominicanos que jugamos". El diputado de oposición, admitió que ya no tiene mucho tiempo para destinarlo a estas actividades, pero que este pasatiempo le ha permitido conocer a mucha gente que hoy son parte de su equipo de campaña.