Por años, los senadores han disfrutado una serie de beneficios laborales fuertemente criticados por la sociedad. Uno, quizás el más atacado, ha sido el Fondo de Gestión Social, mejor conocido como "barrilito", que destina cada año cientos de millones de pesos para que estos legisladores puedan realizar obras de interés social en sus comunidades.

Para la senadora de Puerto Plata y candidata a la misma posición por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginette Bournigal, esta asignación presupuestaria es necesaria en un Estado en el que no se pueden resolver todos los problemas de la población de forma oportuna.

"Mientras el Estado no lo desinstitucionalice, yo no me voy a poner a hablar como algunos de que no lo van a tener, porque no lo tienen, pero se le pone un asesor a cada uno de doscientos mil pesos", dijo.

Al cuestionar a la legisladora sobre la eliminación de esta criticada compensación, respondió que hay privilegios que son peores. "¿Por qué, entonces, no piden que le quiten la subvención de la JCE?, porque así es que se mantienen los partidos", aseguró.

La senadora reiteró que este fondo es muy beneficioso para los sectores populares del país y que ella prefiere "repartirlo o darlo para una receta, mientras el Estado no tenga la capacidad de poder auxiliar rápidamente una gran cantidad de accidentes".

La curul de Puerto Plata recibe aproximadamente 869,000 pesos mensuales de este presupuesto; Bournigal aseguró que durante su gestión estos recursos se han destinado para tratamientos médicos, pago de consultas y recetas, clases de los programas Word y Excel (200 graduados a la fecha), entre otras obras.

Una de las exoneraciones que estaría de acuerdo en eliminar sería la que les permite a los legisladores importar vehículos de lujo, sin pagar impuestos.

"La pueden quitar y que nos pongan a coger un préstamo en el banco con facilidades, no hay problema con eso, yo no tengo problemas con eso", expresó Bournigal en el Cafecito Político de Diario Libre.

"Su útero no es solo suyo" La senadora de Puerto Plata, cree que la despenalización del aborto bajo tres excepciones es una discusión en la que deben tomarse en cuenta las opiniones de todos los sectores involucrados. La respuesta de la legisladora sobre este tema tan controversial que mantiene al Código Penal estancado en el Congreso es la siguiente: "Yo pienso que las tres causales es un asunto que tiene que ver mucho con la mujer y la Iglesia, pero, sobre todo, con la familia. Y la mujer no puede decir que su útero es suyo, porque el útero no funciona sin un espermatozoide". Bournigal reiteró que se debe seguir conversando el tema para tener una ley consensuada.

Menos senadoras

Ginette Bournigal, ha sido diputada, senadora y gobernadora, en un país donde las mujeres históricamente se han visto desplazadas o infravaloradas en los puestos gubernamentales.

A pesar de las reivindicaciones que se han logrado para fomentar la participación de la mujer en la política, la legisladora cree que la nómina femenina en la Cámara Alta disminuirá luego de las elecciones congresuales del próximo mayo.

"Deberíamos haber más mujeres incursionando en la política y pienso que este año la cantidad de senadoras va a disminuir, que es una pena; me apena muchísimo eso porque debemos participar más", expresó Bournigal.