Abinader, Leonel y Abel se enfrentan con respeto en el primer debate en RD

Los candidatos presidenciales de los tres principales partidos políticos mayoritarios protagonizaron anoche un debate presidencial, intercambio de ideas que enfocaron en reforzar sus propuestas en caso de ganar la presidencia de la República en las elecciones del próximo 19 de mayo.

Los postulantes presidenciales que debatieron en el evento organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) son Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD); Leonel Fernández, Partido Fuerza del Pueblo (FP), y Luis Abinader por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El actual presidente y candidato a la reelección, Luis Abinader, se enfocó en destacar los logros de su Gobierno, mientras que los opositores criticaron, rebatieron cifras de su gestión, y en ocasiones, reconocieron la continuidad de estado que ha tenido esta administración en algunas iniciativas comenzadas en el pasado.

Durante el encuentro, los participantes abordaron temas como economía, seguridad ciudadana, justicia y transparencia, migración, frontera y Haití, salud, educación, medio ambiente, entre otros.

El primero en tener la palabra fue el candidato por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien resaltó que durante su gestión de Gobierno, el PIB pasó de US$18 mil millones a US$64 mil.

"Es decir, prácticamente creamos dos República Dominicana y media, en términos de generación de riqueza. Ya no se crece a un 5 % promedio anual porque no se ha tenido la capacidad de generar una economía que produzca riqueza como lo hemos hecho en medio siglo", aseguró.

Abinader se vanaglorió de que si "están viendo este debate (es) porque yo accedí, el primer presidente que accedió a un debate para poder mejorar la calidad de nuestra política y nuestra democracia".

Por su parte, el candidato Abel Martínez dijo que la gente está perdiendo el interés y la confianza en la política porque lo que vive es distinto a lo que le dice el gobierno.

La primera réplica la tuvo Fernández y le recordó a Abinader que en esta gestión de Gobierno no se ha crecido a 6.2 %, a lo que el actual presidente le dijo que son las mismas estadísticas que indican que su Gobierno creció y que, "si hay algún problema que vaya a la fuente de las estadísticas". Abinader agregó que en los pasados gobiernos había desempleo y ahora ese sector está mejorando.

Fernández le recordó al actual jefe de Estado que prometió un millón de empleos y que eso no ha sido así, y que al paso que va el gobierno necesitará 12 años para alcanzar esa meta. Abinader le dijo que no recuerda haber prometido eso.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/25/leonel-debate-anje-1.jpg Leonel Fernández expone sus ideas sobre el país en el debate de la ANJE. (FUENTE EXTERNA)

Al ser cuestionados sobre las prioridades presupuestarias, Leonel dijo que en un próximo Gobierno buscará reactivar el crecimiento económico por encima del 5 %, y que apoyará los sectores agropecuarios, industriales y productivos en sentido general, así como las áreas sociales, en educación, salud, seguridad social.

Abinader destacó que actualmente hay la menor tasa de desempleo, el turismo está creciendo y las zonas francas están en su mejor momento.

Por su parte, Martínez dijo que hay que invertir en infraestructura rural, hay que crear presas, establecer un fondo de US$4 mil millones para la producción nacional, que podamos tener nuestros campos con los productos adecuados.

Respecto al gasto público, Abinader dijo que han mejorado la calidad del mismo, con mucha transparencia en el uso de los recursos públicos y eliminando muchas instituciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/25/abinader-ponencia-final.jpg El presidente y candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. (FUENTE EXTERNA)

Ambos candidatos opositores estuvieron de acuerdo en que deben ser más cauto con el gasto público.

Reforma constitucional

En cuanto a si están de acuerdo en una reforma constitucional para fortalecer la independencia del Ministerio Público y excluir la figura del Procurador General del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto Leonel como Abel están de acuerdo en que no se debe hacer una reforma para ello.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/25/abel-martinez-en-anje-7.jpg Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, en el debate de ANJE. (FUENTE EXTERNA)

No obstante, Abinader afirmó que la reforma a la Constitución es una de sus propuestas. "Poner un candado para que no se modifique la Constitución para establecer la reelección", es la idea que volvió a plantear.

Sobre la situación de los extranjeros en condición de ilegalidad, Leonel rememoró que la ley es clara, toda persona que, entre indocumentada al país, existe el derecho soberano de deportar esa persona.

Abinader se enfocó en la construcción de la verja fronteriza y dijo que para el próximo periodo estará terminada.

"El país conoce la firmeza que hemos tenido frente a la situación de Haití. Seguiremos deportando a todo el que esté ilegal" Luis Abinader, presidente y candidato que busca la reelección. “

Martínez, que justo este miércoles dejó de ser el alcalde de Santiago, dijo que el muro no solo debe ser de block y cemento, que debe ir más allá debe ser una barrera inteligente, un muro jurídico y económico, que pueda suplir a las ciudades fronterizas apoyo, generación de empleo y apoyo a la zona franca.

Abinader replica: "En tres años hemos hecho lo que en 20 años, nunca se hizo nada en la frontera".

Seguridad ciudadana

En cuanto a la seguridad ciudadana, Abinader dijo que hay una reforma policial real en el país, mientras que Abel Martínez expuso que en una gestión suya medidas básicas serían iluminar el país, 100,000 mil luces LED en las zonas de mayor incidencia de crímenes, instalación de videocámaras con reconocimiento facial.

El candidato por la FP manifestó para combatir se requiere de varios factores: prevención, factores externos (la causa del delito), por lo tanto, requiere coordinación con otros países, y ya luego está la parte represiva.

Abinader hace uso de la réplica y dice que han instalado más 70 mil luces LED, y más cámaras de vigilancia y cita los programas de su gobierno para los ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan).

Educación y seguridad social

Respecto a las medidas que adoptarían para mejorar la calidad de la educación mediante la ejecución o redistribución del 4 %, Abel consideró que deben continuar con la construcción de infraestructuras modernas y se deben retomar programas importantes como "Docentes por excelencia". Recordó es hijo de una profesora. Propuso un plan para una RD bilingüe y la formación computacional como un tercer idioma.

Leonel recuerda su pasado de profesor y dice que hay que reconocer que la educación dominicana ha evolucionado.

Por su parte, Abinader resaltó que por primera vez, el país avanzó en las pruebas Pisa, pero que no hay que conformarse, sino que se debe seguir mejorando.

Al ser abordados sobre las catástrofes naturales, todos estuvieron de acuerdo en que somos un país vulnerable. Abinader resaltó que emitieron un decreto para proteger el 30 % de los recursos para el 2030; Abel dijo que se debe trabajar para reforzar las infraestructuras para que resistan los embates del cambio climático; Leonel expresó que su postura es clara: adaptación y mitigación.

Sobre la ley seguridad social, el primero en tener el turno fue Abel diciendo: "La ley de Seguridad Social es insostenible, dijo que 7 de cada 10 llegan a la vejez sin una pensión y los otros tres no reciben una pensión digna que les permita sobrevivir as una enfermedad porque no le cubre lo suficiente".

Leonel dijo que llegó el momento de hacer una reforma.

"La ley preveía que en diez años debía de modificarse, estaban en el Gobierno, la oposición no lo hicieron, después de 16 años se quejan, pero durante 16 años no variaron nada", dijo Abinader.

En el cierre, los tres candidatos se abrazaron a petición de los moderadores Roberto Cavada y Katherine Hernández. Cabe destacar que es el primer debate en el que un presidente en ejercicio participa.

Con la entrega de este miércoles, la ANJE cerró su ciclo de debates con candidatos a las elecciones del 19 de mayo. El lunes participaron los candidatos a senadores de Santiago y el Distrito Nacional, mientras que el martes le correspondió a las candidatas a la vicepresidencia, también de los tres partidos mayoritarios que obtuvieron el 5 % en los comicios del 2020.