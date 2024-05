José Laluz sella respaldo a la reelección del presidente Luis Abinader

El exdiputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y comunicador José Laluz endosó este viernes su respaldo a la reelección presidencial de Luis Abinader, en un acto en el que prometió aportar al tren gubernamental en materia de seguridad ciudadana.

"Me pongo a la disposición suya señor presidente, porque todo este buen ambiente que se siente en el país y la ventaja que le dan las encuestas y la estabilidad macroeconómica no serían suficientes si no nos ponemos a trabajar por el triunfo", expresó Laluz.

El comentarista radial también manifestó que Abinader es un hombre que escucha. Que le escucha a él y a cualquiera. Está fue una de las cinco razones expuestas del porqué pasa a apoyar al mandatario.

También citó que la marca PRM tiene prestigio, por lo que vincularse al presidente Abinader le agrega valor.

"Para mí el presidente es un buen presidente. Tiene una característica, que es la valoración de su trabajo", expresó durante el acto celebrado en el hotel JW Mariot de la avenida Winston Churchill.

LaLuz fue expulsado en 2022 del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por alegadamente expresar conceptos contrarios a la organización política a través de los medios de comunicación.

El presidente de la República, al tiempo de invitarle, no solo apoyar su reelección, sino también a formalizar su inscripción en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) exhortó a Laluz a seguir siendo crítico para que ayude a identificar dónde están los errores, en sus funciones.

"Eres una persona que sabe cuáles son las olas convenientes para el desarrollo de nuestro país, las sabes interpretar, y cuando estuvimos en la acera del frente por muchos años, siempre reconociste lo positivo del lado nuestro cuando lo hacíamos y, por eso eres una persona independiente, y qué bueno que vienes aquí, porque aquí aceptamos a los independientes" Luis Abinader Presidente de la República. “