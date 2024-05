Discurso íntegro de Abinader tras ganar la reelección presidencial

Tras darse a conocer los resultados de la Junta Central Electoral (JCE), el presidente Luis Abinader, quien ganó la reelección con un 58.24 % de los votos, se dirigió a la nación desde la Casa Nacional del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante su discurso, el jefe de Estado felicitó a la población por su civismo, así como la JCE por la organización del evento eleccionario. Acompañado de su esposa, Raquel Arbaje; la vicepresidenta Raquel Peña y de la cúpula de su partido, también agradeció a los otros candidatos en la contienda, para los que pidió un aplauso.

A continuación, el discurso íntegro del presidente Luis Abinader:

Queridos dominicanos y dominicanas,

Gracias. Gracias de corazón. El civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones y dar una vez más la imagen del país ejemplar y con profundas convicciones democráticas que somos.

Y quiero dar las gracias también a mis adversarios políticos, al candidato Abel Martínez ya Leonel Fernández con quienes hablé hace unos minutos y que mostraron su compromiso con el país y me felicitaron por el triunfo.

Amigas y amigos,

Hoy brilla con luz propia el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático. Los resultados hablan por sí solos.

Con sinceridad y con humildad quiero decirles algo: el cargo más importante en la democracia dominicana no es el del Presidente, es el de ciudadano. Los Presidentes, los ministros y los alcaldes pasan; los ciudadanos permanecen. Con esta convicción llegué hace 4 años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro: Lo más importante son ustedes, los ciudadanos.

Cada dominicano y cada dominicana con su voto construye nuestro país. El voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia; esta jornada electoral lo ha demostrado.

El pueblo ha hablado con claridad: Los dominicanos quieren seguir profundizando el cambio.

Lo demuestra el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al de 2020, con más apoyo popular y más votos.

Hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos aprobando el esfuerzo hasta ahora realizado con honestidad, transparencia y eficiencia para recuperar la economía, garantizar la protección social y fortalecer nuestras instituciones.

Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla.

NO LES FALLARÉ. Y por encima de cualquier sentimiento partidista mi lealtad y orgullo esta con el pueblo dominicano.

Soy y seré el presidente de TODOS los dominicanos y dominicanas. Sin distinción, sin sectarismos, sin colores partidarios.

Un pueblo a paso firme cuando sus responsables abren los brazos a todos sus compatriotas para ir de la mano y caminar juntos: ese fue, ha sido y será siempre mi compromiso: trabajar con todos y para todos.

Amigas y amigos, hemos recorrido una parte del camino, y ahora toca seguir profundizando en los cambios y las reformas para seguir firmes en la línea del progreso y desarrollo que hemos emprendido.

Desde hace tiempo venimos demostrando que se puede conseguir:

Progreso con inclusión,

Crecimiento con solidaridad

Justicia con independencia.

Hace cuatro años me presenté ante ustedes con la esperanza de un cambio, y ahora lo hago cuando ejecuto ese cambio esperanzador.

Y no les hablo con optimismo ciego, ni con esperanza que ignore los obstáculos que encontraremos en el camino. No hablo de un idealismo ingenuo. Lo mejor está por venir porque tenemos, porque tengo, el valor de seguir intentándolo, de seguir trabajando y luchando con todas mis fuerzas, con la fuerza renovada que hoy me han otorgado.

La República Dominicana ha emitido hoy un voto de confianza, de esperanza, y con la mirada puesta en el futuro.

El mensaje de las urnas es claro: los cambios que hemos hecho van a ser irreversibles. No hay vuelta atrás. La República Dominicana ha cambiado para siempre.

Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad. Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional, que espero que sea la última, que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno. Esta victoria electoral, en mi caso,es la última porque respetaré los limites en la constitución en los términos de reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, mi compromiso y será parte de mi legado.

Hoy no es un día de llegada. Es el primer día de un nuevo tiempo y un nuevo empuje para profundizar el cambio.

Señoras y señores,

Como Presidente, quiero felicitar a todos los que han ganado, sean del partido que sean en cada sitio y pedirles generosidad y mano tendida en la victoria. Tomemos ejemplo del pueblo dominicano que sabe convivir, entenderse y quererse.

En democracia nadie lo gana ni lo pierde todo. El tiempo que hoy comienza nos necesita a todos unidos, a quienes han ganado y también a los que no; cada uno desde su lugar y con su forma de ver las cosas, para servir a la gente. En este país no sobra nadie. Todos somos necesarios.

Por encima de las diferencias políticas entre los partidos está la República Dominicana. Tengo la convicción de que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y hoy me reafirmo en ella.

No hay que perder ni un minuto: los convoco a todos desde mañana mismo, para seguir construyendo ese país que nos merecemos, esa República Dominicana que nos espera y que desea mostrarse al mundo entero: Alegre, hospitalaria, productiva, pujante, competitiva y, sobre todo, democrática, honesta y próspera.

Sin embargo, no puedo ocultar que los resultados electorales han sido muy generosos conmigo y con mi partido. Es la primera vez que este partido revalida la confianza. Gracias con humildad a mi país y al PRM y aliados. A todos sus dirigentes y a todos sus militantes.

Por último, agradezco a todos los que han contribuido a que estas elecciones se desarrollen de manera pacífica y ordenada. Felicito especialmente y doy las gracias a la Junta Central Electoral y a los observadores nacionales e internacionales. Han hecho un trabajo independiente e intachable. Pero especialmente felicito al pueblo dominicano por su comportamiento cívico y democrático.

Sigamos fortaleciendo juntos nuestra democracia.

Que Dios bendiga siempre al pueblo dominicano.

Muchas gracias.