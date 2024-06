Maribel Gassó: "La política fue un accidente en mi vida"

Luego de una intensa carrera gremial en el sector empresarial y de ser candidata a la vicepresidencia de la República, Maribel Gassó mira hacia atrás y ve la política como un accidente y un capítulo cerrado en su vida.

En 1996, las circunstancias del momento la colocaron como compañera de boleta del fenecido Jacinto Peynado, candidato presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), un paso que fue fugaz, pero intenso.

Su participación política se limitó a una campaña electoral para lanzar un proyecto en 60 días, el que una vez culminó, sin ser favorecida, la devolvió a sus actividades gremiales y empresariales. En aquel momento el partido necesitaba una figura de relevancia y vio en Maribel las cualidades que se ajustaban a su estrategia de campaña.

De ese proceso y época, lo único que guarda es agradecimiento, pues en términos personales pasó del cero al cien, al darse a conocer en la población en ese entonces.

"La política fue un accidente en mi vida, lo hice en 1996, y una vez terminado el proceso electoral volví a mis actividades gremiales y empresariales", sostiene Gassó, quien descarta de plano volver a política.

Asegura que se encuentra muy feliz, en un proceso de cambios para seguir creciendo en el orden empresarial y personal.

A su juicio, su paso por la política "fue un debut y despedida".

No obstante, deja abierta la posibilidad de volver a las actividades gremiales del sector empresarial.

"Yo estoy convencida que cuando al ser humano se le da tanto, tiene la obligación de devolver y, en ese sentido, en cada cosa que me veo involucrada pienso en lo que puedo devolver" Maribel Gassó, empresaria. “

¿Por qué la ausencia?

Para Gassó, cada uno de los roles que le ha tocado jugar son experiencias de vida enriquecedoras, pues se define como un motorcito trabajador.

"Cuando se cumplió el tiempo de la Cámara de Comercio, entonces entendí que era el momento de dedicarle mis mejores esfuerzos a la empresa, en la que seguía trabajando, a pesar de mis actividades gremiales, pues son puestos honoríficos y que a veces dan mucho trabajo y le roban tiempo a tu función real", sostuvo al participar en el Cafecito Político de Diario Libre.

Indica que volvió a J. Gassó Gassó, sin nada que la distrajera y se involucró de lleno en la empresa familiar.

"En eso está Maribel Gassó, en que no se me vaya la vida sin seguir contribuyendo, pues para mí es muy importante que donde yo esté se dé un paso hacia delante y que marque la diferencia", aseguró, no sin antes especificar que ello no incluye la política.

Precisó que nada de lo que ha realizado en los diferentes ámbitos lo ha buscado sino que le han tocado la puerta. "Nunca cabildeé la presidencia de nada y siempre traté de hacerlo lo mejor posible",

A los jóvenes y nuevas generaciones aconseja que no renuncien a sus sueños, pues nada es imposible y "que le tiren piedra a la luna" para lograr llegar lo más lejos posible.

¿Quién es Maribel Gassó? Su nombre de pila es María Isabel Gassó y Diez, pero es conocida como Maribel. Su hoja de vida la coloca como presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE) en 1994-1995, de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) entre el 2007-2009 y de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo (2009-2013). Actualmente está concentrada en la dirección de la empresa farmacéutica J. Gassó Gassó. Es licenciada en derecho, se graduó con honores de la Universidad Pedro Henríquez Ureña de Santo Domingo, con maestría de la Universidad de Nueva York.