Mulino: "(Maduro) se va a sentar sobre Venezuela hasta verte Cristo mío y no lo podemos permitir"

La crisis política generada en Venezuela tras las elecciones presidenciales fue abordada por el , José Raúl Mulino, durante su visita a la República Dominicana. Mulino aseguró que por elección popular Edmundo González es el mandatario de los venezolanos.

El presidente panameño habló con Diario Libre sobre su propuesta de celebrar una cumbre para buscarle una solución al problema, fijó posición sobre el pedido de convocar a nuevos comicios y de las relaciones con Venezuela.

—La pregunta es obligada, porque un tema que está afectando a la región es el de Venezuela. Se conoce que la OEA y usted tienen una iniciativa con la celebración de una cumbre, ¿cómo marchan esos aprestos?

En primer lugar, saludo a República Dominicana y, en la inauguración del segundo mandato del presidente Abinader, mis mejores deseos de éxito continuado, amigos y hermanos, aquí estamos.

La situación de Venezuela ha generado una convulsión internacional de posiciones, Panamá, junto a 17 países en la OEA, se sumó a una resolución que es muy muy importante y trascendental buscando la solución pacífica de la problemática de la ausencia democrática que hay en Venezuela. Ha habido o están habiendo otros documentos que apuntan a lo mismo y Panamá siempre será parte de aquellos que patrocinen una vuelta al orden constitucional y soberano del pueblo en Venezuela.

Por otro lado, yo he invitado a una cumbre o a una reunión, no con el ánimo de ningún protagonismo sino para mantener un nivel de observación de presión, llámese como se llame, de la comunidad internacional, en favor del triunfo de la voluntad popular en Venezuela encabezado por Edmundo González. Eso es, ni es ánimo de protagonismo ni se trata de figurar, lo que yo quiero es ayudar, porque los panameños y este que le habla vivió exactamente lo mismo en el 1989 cuando Noriega anuló las elecciones que había ganado Guillermo Endara Galimany, siete a tres en Panamá.

Fuimos abandonados por la comunidad latinoamericana en ese momento, la OEA a la cabeza, el entonces secretario general Baena Soares y un canciller ecuatoriano, de ingratas recordaciones ambos, dejaron a Panamá al arbitrio del dictador y terminamos en una invasión norteamericana.

Así que de eso se trata mi apoyo, las iniciativas que he tenido, si funcionan, bien, si no funcionan, siento la satisfacción del deber cumplido, como se dice, y de apoyar a un país a quien Panamá le debe mucho, porque Venezuela, en aquellos días negros nuestros, encabezada por Carlos Andrés Pérez, ayudó a Panamá en todos los foros internacionales, dio la silla de Venezuela para Panamá en muchas reuniones internacionales del entonces Grupo Contadora, Grupo de Río, en todos lados, con ánimo de ayudarnos. Muchos amigos coterráneos nuestros tuvieron que buscar en Venezuela un país de acogida, porque los sacaban en un avión y adiós, fuera de Panamá o algunos voluntariamente se fueron, porque no podían vivir en Panamá, unos por temas políticos, otros porque no había trabajo, otros por lo que fuera, así como emigraron otros tantos a Canadá, por ejemplo, así que digo lo que siente Panamá es una posibilidad histórica de devolverle a Venezuela un poquito de lo que nos dio en su momento.

—Y qué le parece la propuesta que hizo el presidente de Brasil, de que se hagan nuevas elecciones, ¿usted estaría de acuerdo con eso?

Yo no soy quien para estar o no de acuerdo, ese sí es problema de los venezolanos, pero si yo fuera venezolano, la rechazo como en efecto María Corina Machado y don Edmundo González ya lo han hecho.

¿Por qué? Porque ella hasta el día de la elección era, y ellos, estoy hablando de los dos, eran dirigentes de la oposición. Hoy, por mandato popular, don Edmundo es el presidente electo de Venezuela y mandato es mandato, y ellos no pueden negociar la voluntad del pueblo venezolano. Y esa trampa no las quisieron poner a nosotros en Panamá, de nuevas elecciones, y el entonces presidente electo Guillermo Endara Galimany, dijo yo no puedo negociar la voluntad del pueblo, a mí el pueblo ya me eligió y no hay segundas buenas y el riesgo que se corre en gracia de total discusión es si Maduro (Nicolás) volverá a respetar una nueva elección, se la va a volver a robar y se va a sentar sobre Venezuela y hasta verte Cristo mío, eso no lo podemos permitir. Eso es un tema ciertamente venezolano, pero como ya los dos líderes de Venezuela han hablado, pues me atrevo a hablar y han rechazado esa posibilidad. Es que no les queda otra, cómo usted va a negociar el mandato popular sobre todo con muertos y heridos y presos políticos, es como absurdo.

—Presidente, ¿ usted tiene fecha de lo que sería la cumbre o la reunión de mandatarios?

Eso podría estar por definirse, vamos a dejar que los esfuerzos que se están haciendo multilaterales avancen. Reitero, yo siento que somos 17 países más tres, el presidente Lula, López Obrador y el presidente Petro tienen una proximidad que no necesita explicación hacia Maduro y tienen una relación que otros no tenemos, para poder hablar francamente, yo creo que tanto nosotros como ellos vamos buscando un mismo fin a lo mejor por rutas diferentes, pero buscando un mismo fin y espero que ese fin sea la democratización final y absoluta de Venezuela.

—Presidente desde el 2021, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y se sumó después Ecuador forman parte de una alianza para el desarrollo en democracia, ¿usted va a continuar apoyando esa alianza?

Por supuesto, nosotros tenemos en esa comunidad de países, que no es de ahora, eso nace por allá en la década de los 90, la Asociación para la Democracia y el Desarrollo, tenemos mucha fe porque somos países bastante afines y lo que tenemos que buscar en eso es una comunión de intereses en materia comercial, en materia de intercambio turístico, en materia de oportunidades y, sobre todo, el tema político, hacer un grupo en donde intercambiamos rápidamente opiniones sobre temas que interesan a la nación nuestra y a las de los demás, por supuesto, así que de eso de eso se trata.

—En cuanto a las relaciones con República Dominicana, ¿cuál será la prioridad que tendrá Panamá?

Ser buenos amigos, yo he logrado en poquito tiempo tener una buena amistad con el presidente Abinader y, como dije al inicio, yo espero, les deseo años de muchos éxitos, bonanza y prosperidad a todos los habitantes de República Dominicana y en Panamá tendrán un amigo y un hermano siempre nos comunicamos muy bien, bailamos el mismo merengue y tomamos el mismo ron bueno.