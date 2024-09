Abel Martínez y la línea temporal del caso de su presunta paternidad

Desde el pasado sábado 31 de agosto los medios de comunicación del país se han hecho eco del caso de la presunta paternidad en el que se ha visto envuelto el excandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien fue acusado por una mujer de negarse a hacerse un ADN para "comprobar que es el padre de su hijo"

Todo comenzó con las declaraciones de la señora Keire Vargas, quien realizó un "live" en Instagram para imputar a Martínez de haber "abusado de su inocencia" y procreado un hijo con ella cuando era una menor de edad hace ya más de una década. También declaró que el político se aprovechó de ella cuando tenía 16 años y "le hacía campaña política". Dijo que en ese período ella era muy ingenua y se dejaba manipular.

Antes de las declaraciones

De acuerdo a los testimonios de Keire, realizados en dos videos, ella conoció a Martínez cuando era diputado del PLD y ella una joven de 16 años que trabajaba en su campaña.

En una entrevista en el programa radial "Esto no es radio", Vargas explicó que en esa época el diputado la obligó a tener relaciones con él en dos ocasiones, la primera a los 16 años y la segunda a los 18, y que de este último encuentro resultó el embarazo de su hijo, el cual ahora cuenta con 13 años.

En el otro video aseguró que Martínez la obligó bajo amenaza a que declarara al niño como hijo de otro hombre, a quien identificó como Juan Antonio Collado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/05/keire-vargas2.jpg Keire Vargas. (FUENTE EXTERNA)

Ha dicho en varias ocasiones que ahora es una mujer con un matrimonio de 12 años y que reside en los Estados Unidos con su hijo y que ha dado a conocer lo sucedido para que el político "asuma su responsabilidad" y que otras jóvenes que ella sabe que fueron "víctimas" del político tomen valor y denuncien.

Ella declaró que no está interesada en el dinero del exalcalde de Santiago y que desde el mes de octubre de 2022 había estado en contacto con Martínez para que se hiciera la prueba de ADN para obtener pruebas concluyentes de su paternidad y que asumiera la responsabilidad de proporcionar apoyo económico inmediato.

Fue en ese tiempo que el equipo legal de Abel Martínez declaró que se enteraron de la existencia del niño durante la campaña presidencial y que el político asumió la responsabilidad económica del menor.

Otro hombre aparece en escena

Luego de las declaraciones de Keire adjudicándole la paternidad de su hijo a Martínez, circuló en las redes sociales otro video. Se trató de uno realizado por el señor Juan Antonio Collado, quien afirmó que durante siete años se ocupó del hijo de Keire Vargas porque ella le había dicho que era su padre. Dijo que ella lo sometió a la justicia en el 2011 y

"Quiero desmentir esto. No es como dice Keire que yo duré tres años manteniendo al niño. Desde que estaba en la barriga, yo me encargué del niño, y esa mujer me tenía los nervios al borde. Me llamaba constantemente a la compañía si no le enviaba el dinero de la pensión", refirió.

El señor dijo que "Keire lo había utilizado por años".

"En este momento yo quiero desmentir a Keire Vargas, que ella dice que Abel Martínez la obligó a ella a que me usara a mí para que yo declarara al niño, eso es falso, desde un principio ella fue conmigo a declarar el niño. Keire Vargas me usó por muchos año", agregó.

Respuesta oficial de Abel Martínez

El martes 3 de septiembre el exdiputado por Santiago se pronunció sobre las declaraciones de Vargas a través de su equipo legal. En un mensaje pagado en la prensa nacional el equipo de Martínez confirmó que tuvo "una breve relación sentimental" con Vargas cuando ambos eran solteros y menores de edad.También aclaró que esa relación "fue consensuada".

También ratificó que, al enterarse de la existencia del menor de edad, accedió a proporcionar apoyo económico inmediato, aun sin haber obtenido los resultados de la prueba de paternidad.

Además, en el comunicado declaró que acudió al organismo rector de Niños, Niñas y Adolescentes para solicitar el inicio del proceso de verificación de la prueba de paternidad con la intención de determinar si es el padre del niño, acto al que afirmó que la madre del menor respondió haciendo público el caso para hacer daño a su carrera política.

El abogado de Keire



Ante el comunicado emitido por el equipo de Martínez, el abogado de Keire Vargas compartió un documento en el que se establece su versión cómo ocurrieron los hechos.

El abogado Yan Carlos Seguro afirmó que su cliente intentó por años y de "forma amigable" que el excandidato presidencial se realizara la prueba de ADN para determinar su parentesco con el niño, pero que estos intentos no rindieron fruto.

También declaró que Vargas acudió a las redes sociales (cuya cuenta de Instagram es ahora privada) para hacer el caso de conocimiento público a causa de las "humillaciones y burlas" a las que fue sometida.

En el comunicado, la mujer también expresó que teme por su seguridad personal y la de su familia y exhortó a los medios de comunicación a no compartir imágenes de su hijo para no violentar sus derechos.