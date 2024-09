Vence plazo para declarar bienes: 89 diputados y 9 senadores presentaron sus informes

Personal de la Cámara de Cuentas esperó a los funcionarios y legisladores hasta las 12:00 a.m. para que depositaran su declaración de bienes. ( ARCHIVO )

Ayer venció el plazo para que los legisladores electos en las elecciones de mayo pasado, los funcionarios designados y los ratificados presentaran su declaración jurada de patrimonio.

En medio de quejas por alegados requerimientos "nuevos" para llenar el documento, menos del 50 % de los legisladores declararon sus bienes, de acuerdo al corte de las 8:30 de la noche de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD).

Solo 89 diputados de 190 electos y nueve senadores de 32 habían cumplido con el requisito.

Además, estaban llamados a declarar sus bienes los funcionarios y congresistas cesantes, así como aquellos que repiten en el puesto.

Siete diputados y un senador que perdió su curul depositaron ante el órgano regulador.

Ante el vencimiento del plazo, la Ley No. 311-14, que instituye el Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos y su reglamento de aplicación No. 92-16 establecen que los salarios de quienes no reporten sus bienes será retenido por la Tesorería Nacional hasta tanto subsane la omisión a la referida normativa.

Funcionarios que depositaron

Presentaron la declaración jurada de patrimonio los ministros de Deportes, Kelvin Cruz; Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; Interior y Policía, Faride Raful; de la Presidencia, José Paliza, de Administración Pública, Sigmund Freund; entre otros.

Cabe resaltar que el plazo para los ministros, administradores y directores nombrados en fecha diferente al 16 de agosto vence cuando se cumpla el primer de su designación.