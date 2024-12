Jean Luis Rodríguez dice que analiza aspirar a la secretaría general del PRM, no a la presidencia

El miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Jean Luis Rodríguez, aclaró este miércoles que sus aspiración política se limitarían a la secretaría general del partido oficialista, en caso de concretarse.

El director de la Autoridad Portuaria abordó el tema de su posible participación en las próximas contiendas internas del PRM, señalando que la decisión aún no está completamente definida.

"En mi caso muy particular, sí he dicho que tengo la intención probablemente de participar en lo que va a ser una contienda interna del partido, pero todavía no lo tenemos definido totalmente", afirmó Rodríguez en una nota de prensa.

El documento dice: "Esta aclaración reafirma que su enfoque actual gira exclusivamente en torno a sus aspiraciones dentro de la estructura del PRM, particularmente en la secretaría general".

También destacó que cualquier decisión al respecto requerirá socializarse con el presidente de la República, Luis Abinader, para evaluar los planes futuros tanto personales como del partido.

"Es una discusión que tendremos que tener, en mi caso socializarlo con el señor presidente de la República, porque hay que ver (...) el presente y futuro del partido", dijo en la nota que también refiere que sus declaraciones "han sido tergiversadas en algunos sectores, sugiriendo que estas están relacionadas con una eventual aspiración a la presidencia de la República, lo cual no no ha sido planteado.

Rodríguez resaltó su historial en el PRM, recordando que en un proceso interno anterior fue el cuarto candidato más votado entre 150 participantes, lo que, según él, demuestra su respaldo dentro de la organización.