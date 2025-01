Carolina Mejía sobre posible candidatura presidencial: "hay números que sustentan esa posibilidad"

Al referirse a una probable candidatura presidencial de cara a las elecciones de 2028, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, respondió que "hay números que sustentan esa posibilidad a futuro".

"Yo estoy enfocada en el trabajo que tengo actualmente, pero no te puedo negar que hay números que sustentan esa posibilidad a futuro. La experiencia, la capacidad de gestión y el equipo con el que he estado trabajando me permiten decirte que tengo la capacidad y que estoy lista para asumir cualquier otro reto", precisó.

La funcionaria reiteró que está "muy enfocada" en sus responsabilidades como edil y que esa es su prioridad en la actualidad.

"Yo estoy muy centrada en cumplir con lo que me corresponde y, en su momento, en el mediano y largo plazo, el tiempo irá marcando cuáles son las decisiones que uno tiene que ir tomando", agregó Mejía al ser entrevistada este martes en el programa televisivo Hoy Mismo.

La alcaldesa aseguró que, con sus acciones, se ha ganado el respeto tanto del presidente Luis Abinader como del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Paliza, ya que ambos han sido testigos de primera línea de su compromiso en los distintos roles políticos que ha desempeñado.

"Yo soy de naturaleza totalmente democrática. Realmente creo que en ese ejercicio de la gente procurar dirigir los destinos de un país hay unos esfuerzos que hay que hacer", expresó la también secretaria general del PRM.

Mejía insistió en que el proceso de competencia debe ser sano, tanto al interior de la organización política como al exterior. "Yo, que tengo relación con todos los dirigentes de los diferentes partidos, promuevo una relación de respeto y de reconocimiento", añadió.

Proyectos en el ADN

En la actualidad, la Alcaldía del Distrito Nacional ejecuta diversos proyectos, entre los que la alcaldesa resaltó un extenso programa de iluminación, la mejora en el manejo de los desechos sólidos y el rediseño, junto al Gobierno central, del drenaje pluvial.

"Tenemos en carpeta nuevos parques y espacios necesarios para los compromisos que tenemos en 2026 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe", reveló durante la entrevista.

Al referirse al tema del manejo de los residuos sólidos, Mejía resaltó el éxito de los programas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares, que impactaron a miles de capitaleños y sacaron de las calles alrededor de 17,000,000 de botellitas plásticas.

Mejía llamó a los ciudadanos a entender su responsabilidad de cuidar la ciudad, evitando lanzar desechos a las calles, porque estos obstruyen los imbornales y provocan inundaciones.