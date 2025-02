Los rostros frescos en la política: desafíos de los más jóvenes en los cargos públicos

Un total de 931 jóvenes, entre 18 y 35 años, resultaron ganadores en las elecciones de 2024. En cada una de estas candidaturas hay una historia particular, cargada de desafíos propios y victorias personales.

A pesar de la distancia o las diferencias de posición, la juventud aporta al panorama político nuevas soluciones e inquietudes para la sociedad, al tiempo que se enfrenta a una serie de obstáculos derivados de un sistema partidario con muchas limitaciones en términos de participación.

Diario Libre conversó con algunos de los electos más jóvenes del país, y cada uno expresa su opinión sobre lo que implica ser joven en la política. A continuación, sus respuestas:

Conquistando el Senado a los 32 años

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/08042024---cafecito-politico-con-omar-fernandez---matias-boncosky08.jpg Omar Ferández tiene 33 años de edad y es el senador del Distrito Nacional. (MATÍAS BONCOSKY)

Omar Fernández logró convertirse en senador del Distrito Nacional a sus 32 años, luego de un período como diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. No solo es el legislador más joven de la Cámara Alta en la actualidad, sino también el más joven en ocupar esa curul.

— ¿Qué desafíos tienen los jóvenes para ingresar a la política?

"El principal desafío es el costo de la política. Creo que la política se priva de muchas personas con gran vocación de servicio social debido al alto costo que representa una candidatura, sin importar el nivel. Creo que esa es la principal limitación para que un joven con familia, trabajo formal y un nombre construido se dedique al ejercicio profesional de la política".

— ¿Crees que debería haber más jóvenes en la política?

"A mí me agrada que más personas entren en política, sin importar la edad, y ahí entran los jóvenes. Y hablo de personas porque llega el momento en que, si no te metes en política, la política se mete contigo, y la indiferencia no es la mejor aliada para quienes quieren echar adelante su país. Sin duda, que haya más jóvenes en cualquier área significa más energía, y eso creo que sería positivo".

— ¿Cuál es tu reacción ante el hecho de que los jóvenes son una opción cada vez más viable en las elecciones?

"Creo que las sociedades han ido confiando grandes responsabilidades a personas jóvenes que han sabido estar a la altura de las expectativas. Si te fijas, en América Latina al menos cuatro de los presidentes actuales son jóvenes: Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay y Boric en Chile.

Eso demuestra la elección que están haciendo los pueblos y cómo se sienten representados por personas más jóvenes. Sin duda, lo más lógico es que los presidentes se parezcan más a la población que los elige, y por eso esta tendencia es cada vez más común".

Una alcaldía joven

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/lenin-campos.png Lenin Campos es el alcalde del municipio Las Guáranas en la provincia Duarte. (FUENTE EXTERNA)

El municipio de Las Guáranas, en la provincia Duarte, cuenta con el alcalde más joven del país. Su nombre es Lenin Campos y, a sus 28 años, tiene la responsabilidad de administrar el gobierno local de un territorio de 157 kilómetros cuadrados y 14,099 habitantes.

Su vinculación con la política surge del amor por su municipio y del interés en llevar soluciones a la comunidad que lo vio nacer.

— ¿Crees que los jóvenes deberían acercarse más a la política?

"A pesar de que ganamos muchos espacios, no hubo una gran cantidad de candidatos jóvenes porque, en los partidos, a veces se les dificulta a los jóvenes conseguir una candidatura o la oportunidad de participar. Algo que veo como una deficiencia propia de nosotros, los jóvenes, es que solemos ser tímidos cuando ya pasó la campaña o a la hora de mantenernos activos dentro de los partidos".

— ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la juventud al iniciar un proyecto político o una candidatura?

"Hoy en día, lamentablemente, la política se ha convertido en algo muy costoso. La participación política es costosa y, por ende, muchas veces los jóvenes no cuentan con los recursos necesarios.

Creo que se debe generar una mayor conciencia ciudadana para que la gente empiece a votar más por las ideas. Esa es una de las principales limitaciones. Por ejemplo, a un joven que está estudiando, que además trabaja y cumple con todos los compromisos que conlleva el desarrollo profesional, se le hace difícil contar con los recursos necesarios para la publicidad y otros gastos que implica una candidatura".

— ¿Qué te motiva a ser alcalde?

"Una vez en el cargo electivo, cuando uno ve la realidad que se vive en el país, en los municipios y en todas partes, surge un mayor compromiso de promover la buena gestión pública, haciéndolo bien y demostrando que los jóvenes pueden desempeñar un buen papel en funciones públicas.

Siempre decimos que somos un ayuntamiento totalmente joven, y por eso tenemos un doble compromiso de hacerlo bien. Si fracasamos, fallamos todos los jóvenes que estamos en política; si lo hacemos bien, la gente empezará a creer en la juventud y en su compromiso".

— ¿Qué mensaje les das a los jóvenes que quieren incursionar en la política?

"Que participen, porque la única manera de generar cambios es involucrándose. La política necesita de la juventud, el país necesita de los jóvenes y nosotros, como jóvenes, podemos hacer realidad esas transformaciones que siempre hemos soñado".

En la carrera por la regiduría desde los 19 años

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/07/maria-baez--1.png María Laura Báez es regidora del Distrito Nacional y es la más joven de los electos en ese nivel. (FUENTE EXTERNA)

Imagínese pasar por unas primarias cerradas entre decenas de precandidatos para conseguir un cargo de elección en una de las plazas más competitivas del país: la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Así empieza la historia de María Laura Báez, quien, a sus 19 años, decidió aspirar por primera vez y se convirtió en la regidora más joven del país a la edad de 20 años.

— ¿Cómo manejas tu vida política con tu vida personal y profesional, que aún se está construyendo?

"A mí nunca se me pasó por la cabeza dejar la universidad por la candidatura, ni siquiera pausarla. Yo tenía la candidatura y, al mismo tiempo, estaba en la universidad.

Obviamente, fue un reto bastante grande, porque en ese momento estaba cursando ocho materias en uno de los cuatrimestres más importantes de mi carrera. Fueron días difíciles porque tenía que cumplir primero con mi responsabilidad académica, pero también con mi compromiso con cada capitaleño y con una juventud que tenía los ojos sobre mí".

— ¿Favorecerías que, por ejemplo, se aumente la cuota del 10 %?

"Mira, siéndote honesta, en mi partido, el PRM, la Juventud Revolucionaria Moderna fue de las más activas. De hecho, fue la juventud con mayor participación en gobernanza, regidurías y diputaciones.

Entiendo que hay cuotas que cumplir, pero llegará un momento en que ni siquiera serán necesarias, porque la juventud ya está despierta. Los jóvenes sabemos cuáles son los retos de nuestro país y cómo podemos actuar para lograr la visión que tenemos".

Los votantes jóvenes seguirán apostando por la juventud en futuros comicios

La creciente tendencia de votar por candidatos jóvenes es un fenómeno que, según el sociólogo Cándido Mercedes, continuará en futuros procesos electorales. Esto se debe a los cambios en la estructura generacional y al impacto de la tecnología en la sociedad actual.

En las elecciones de 2024, cerca del 27 % de los votantes era joven; tras este proceso, el 23 % de los cargos de elección popular fue obtenido por personas entre 18 y 35 años.

"Los jóvenes están votando por gente más joven, por gente de su propia generación, que los entiende, que oye su música, que está viviendo su realidad", indicó.

El experto señala que los jóvenes tienden a relacionarse entre sí y a votar por candidatos con los que comparten códigos culturales y experiencias. Agregó que esta transformación exige a los partidos políticos realizar un mayor esfuerzo por comprender y conectar con la juventud.

Para Mercedes, los partidos intentan "instrumentalizar a los jóvenes" sin entender realmente sus dinámicas. "Los partidos políticos quieren utilizar a la juventud, quieren instrumentalizar a la juventud y no se están dando cuenta de que ellos no los están entendiendo".