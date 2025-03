Continúa el "enfrentamiento" entre el presidente de la República, Luis Abinader, y el exmandatario Leonel Fernández por la realización de obras de infraestructuras en la provincia Santiago en sus respectivas gestiones, las cuales cada político descalifica.

Este lunes, durante LA Semanal con la Prensa, el gobernante dijo que no iba a contestar las últimas críticas de Fernández a los trabajos que ha realizado en ese territorio, al entender que "se excedió" mencionando los trabajos realizados, por lo que lo invitó a un almuerzo, pero en Pedernales, para hablarle sobre el desarrollo que ha logrado su gobierno en esa demarcación y en todo el sur.

Pero Abinader no cumplió su promesa de no contestar los cuestionamientos del presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo y aseguró que el exmandatario "no logró" demostrar en la visita que realizó a Santiago, a instancia suya, que no está realizando obras de infraestructura como denunció con anterioridad.

"Qué bueno que fue a Santiago, yo no voy a responder las críticas, porque yo dije de las 17 o 18 obras que estamos haciendo en Santiago que él justificara un kilómetro de una, que era de los 14 kilómetros del monorriel, que tratara de justificar que en sus doce años hizo algo parecido a solo un kilómetro. Entonces, él no lo logró, entonces no puedo responderle sobre las críticas", acotó al contestar una pregunta de la prensa.

Abinader le hizo la invitación luego que Fernández lo acusara de tener olvidado a Santiago, citando las obras realizadas en sus gobiernos. También lo acusó de inaugurar obras por "por fases, de a dos kilómetros" para dar la impresión de que inauguraba muchas. En ese caso, citó el monorriel que hace el Gobierno en esa provincia.

El jefe de Estado aseguró que, a diferencia del gobierno de Fernández, su gestión está construyendo viviendas en Santiago. "Por ejemplo, imagínense que durante sus doce años de gobierno no se construyó una sola vivienda en Santiago... que las mencione... y nosotros hemos construido y entregado 2,019 viviendas y hay 1,200 en construcción", precisó.

"Pero yo sé que es muy difícil hablar de Santiago, yo creo que yo me excedí ahí, pero yo sí lo invito a que vayamos a almorzar, pero a Pedernales" Luis Abinader Presidente del país “

Sobre la invitación a Pedernales, fue en respuesta a una le hizo Fernández para acudir a un desayuno en Santiago.

"Lo invito cordialmente a que nos acompañe y les podamos enseñar el desarrollo de Pedernales, porque yo sé que es difícil en Santiago, que se le hace difícil, pero vamos a Pedernales y de ahí almorzamos juntos frente al muelle, a la playa, vemos ese desarrollo, yo le explicó todo y hablamos también del sur. Así que está cordialmente invitado a almorzar en Pedernales", dijo Abinader.

El match El enfrentamiento entre el actual presidente y Fernández comenzó cuando el segundo cuestionó la inversión que hacía el gobierno de en obras de infraestructura afirmando que era él más bajo en los últimos 72 años del país. Dijo también que "tenía todas las obras paralizadas" y citó los pocos avances que había en la construcción del monorriel. Ante esto, el gobernante dijo que creía que era que Fernández no había "ido a Santiago" en los últimos meses y lo invitó a visitarlo para que constatara lo que su gobierno estaba haciendo. "Yo creo que el presidente Fernández tiene mucho que no va a Santiago. Sería bueno que vaya, visite Santiago y podrá ver el Monorriel que tiene 14 kilómetros. Solamente un kilómetro es más que lo que hicieron ellos en 16 años en Santiago", subrayó en LA Semanal pasada. Luego de esto, este lunes Fernández acudió a Santiago y reiteró sus cuestionamientos al gobierno en cuanto a las ejecutorias en infraestructuras y dijo que el sistema de transporte del teleférico y el monorriel no tenía una planificación adecuada, ya que el primero de los medios de transporte operaba a diario vacío. También habló de las obras que realizó en Santiago cuando fue gobernante de la nación y citó al recinto local de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), la construcción y reparación de escuelas, obras viales, la Arena de Cibao, remodelación del estadio Cibao, la planta La Noriega II, construcción de hospitales, policlínicas.