Abinader sobre sueño presidencial de la vice: No me involucro en asuntos de aspiraciones políticas

El presidente la República, Luis Abinader, aseguró este lunes que no se involucrará en las aspiraciones presidenciales de sus diferentes compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El mandatario ofreció estas declaraciones durante LA Semanal con la Prensa, al ser cuestionado sobre si apoya a la vicepresidenta Raquel Peña en su sueño de subir las escalinatas del Palacio Nacional.

"Ustedes saben que yo nunca me he involucrado en los temas de aspiraciones políticas aquí, ni anteriormente ni ahora tampoco me voy a involucrar en esos temas", manifestó.

El pasado fin de semana la vicepresidenta Raquel Peña reveló que "sueña con subir las escalinatas del Palacio como presidenta de la República".

Lo hizo en el marco de su exposición titulada "Mujeres Líderes Impulsando Economías Sostenibles", durante el Desayuno-Conferencia Empresarial Manuel Arsenio Ureña, organizado por la Fundación Arquidiocesana Santiago Apóstol (FASA).

Tras su disertación, Peña aclaró que, aunque tiene aspiraciones personales, su prioridad actual es contribuir al fortalecimiento de la gestión de Gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader.

Cabe destacar que la vicemandataria se ha convertido en la mano derecha del jefe de Estado, asumiendo cada vez más responsabilidades en áreas de crisis para el Gobierno.

En julio del año 2020, bajo el auge de la pandemia del Covid-19, el presidente la designó como coordinadora del Gabinete de Salud.

Asimismo, en julio de 2021, con la creación del "Gabinete de Inversión e Innovación", Raquel Peña fue designada como presidenta y coordinadora.

También le delegaron, en septiembre del 2024, la presidencia del Gabinete de Educación y Cultura.