Hipólito: "La agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos"

El expresidente de la República y dirigente del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), Hipólito Mejía, planteó este miércoles que es necesario que el gobierno regularice a nacionales haitianos en el país bajo el entendido que esa mano de obra es necesaria en el país, "queramos o no aceptarlo".

"Debe regularizarse, no hay razón para que no se haga. La agricultura y la construcción no funcionan si no hay haitianos", planteó al ser consultado por la prensa.

Dijo que esa es una realidad que los dominicanos debemos aceptar, "por razones obvias sociológicas".

"Pueden decir lo que les dé la gana, pero eso es así, queramos o no aceptarlo, ¿por qué?, por razones obvias sociológicas, como decía un amigo mío", acotó.

El exmandatario contestó a la pregunta: ¿No es momento ya de que el gobierno active la regularización de haitianos en suelo dominicanos, de una manera ordenada?

El exgobernante abordó el tema en las afueras del Foro ExpoSostenible 2025, primera feria de sostenibilidad de la República Dominicana, al que acudió.

Mejía recordó que desde los gobiernos del extinto Joaquín Balaguer al país se traían nacionales haitianos a trabajar en los ingenios azucareros con un control migratorio y esa situación era normal.

"Pero hace 50 años que, en los tiempos de Balaguer, que traían al CEA, a los Vicini y a Romana haitianos, cómo se le pone la contraseña, por ejemplo, yo te pondría a ti X Calvo, bueno ese es el nombre tuyo...", adujo.

Las declaraciones del exgobernante sobre el tema se producen luego de que en el país se realizara una protesta en el Hoyo de Friusa, provincia La Altagracia, en contra de la "gran cantidad" de nacionales haitianos que hay en el territorio dominicano y exigiéndole al gobierno que los deporte a su nación, "porque la soberanía está en peligro".

La situación ha provocado fricciones entre los grupos antihaitianos que acusan al gobierno de permisivo, mientras éste defiende la política migratoria que ejecuta desde hace meses y comunicó ayer martes que ha deportado más de 180 mil de haitianos indocumentados desde octubre de 2024 a marzo de este 2025.

"Es un punto muy neurálgico"

Mejía (2000-2004) no obstante, reconoció que la situación es un poco complicada y que para abordarla hay que tener mucho cuidado, porque existe "animadversión de ambos lados".

"Es un punto muy neurálgico porque tenemos animadversión de ambos lados y eso no es bueno, hay que producir ese diálogo, naturalmente hay que conocer la situación de Haití para entenderla", planteó.