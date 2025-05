El paso de Pepe Mujica por la RD en 2016: agotó agenda cultural y dejó huellas en los jóvenes

José "Pepe" Mujica, expresidente de Uruguay (2010-2015), quien falleció este martes, visitó la República Dominicana por primera en 2016, invitado por la política dominicana Minou Tavárez Mirabal.

En ese entonces, agotó una agenda cultural, política y mediática, que incluyó reconocimientos y charlas. Estuvo acompañado por su esposa, Lucía Topolansky.

En un contexto de creciente interés por modelos de liderazgo ético, la figura de Mujica despertó gran entusiasmo en el público dominicano. Su visita, aunque breve, se caracterizó por mensajes profundamente humanistas y reflexiones sobre el papel de la política, el consumo responsable y el compromiso con causas colectivas.

Puso "condiciones" para venir a RD

Según explicó Tavárez Mirabal, exdiputada y expresidenta del partido Opción Democrática, Mujica aceptó complacido venir al país y sostener encuentros con los jóvenes. Sin embargo, puso sus condiciones.

Entre las solicitudes, rechazó viajar en primera clase, pidió que el hotel para su hospedaje no fuera de lujo, que no quería ser transportado en vehículos lujosos y mucho menos estar rodeado por muchos agentes de seguridad.

"Pobres no son los que tienen poco. Son los que quieren mucho. Yo no vivo con pobreza, vivo con austeridad, con renunciamiento. Preciso poco para vivir" José "Pepe" Mujica Expresidente de Uruguay “

Actividades que realizó en RD

En el país, Mujica presentó su libro "Una oveja negra al poder" en la Librería Cuesta, en la avenida 27 de Febrero, obra considerada como un éxito en otros países de América Latina.

Este libro surge de más de 200 horas de entrevistas que los autores, Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, periodistas uruguayos, sostuvieron con el expresidente.

Su aparición en el lugar fue motivo de atención, ya que llegó a la librería en un 'cepillo', un carro Volkswagen de 1970 verde que le facilitaron unos amigos, seguido por otros vehículos del mismo modelo y varios agentes que, en motocicletas, cuidaban su desplazamiento por la capital dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/2016-10-102000-7590cb68.png José "Pepe" Mujica llegó a la presentación de su libro en la Librería Cuesta en un cepillo. (FUENTE EXTERNA)

En la presentación, el expresidente uruguayo reflexionó sobre su preocupación por la herencia de las luchas de su generación y el llamado a los más jóvenes al compromiso con sus propias luchas.

Se reunió con Danilo Medina

El exmandatario uruguayo también hizo una visita de cortesía al entonces presidente del país, Danilo Medina, a quien adornó de elogios por la gestión que encabezaba.

Dijo estar "impresionado" por la República Dominicana y ponderó de manera positiva el modo en que el jefe de Estado gobernaba con tan bajos impuestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/pepemujica01-7f44b085.jpg Visita deJosé "Pepe" Mujica alal entonces presidente de RD, Danilo Medina. Asistió acompañado de su esposa, Lucía Topolansky. (FUENTE EXTERNA)

Reconocimientos académicos y encuentros con jóvenes

Mujica fue investido por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) como Doctor Honoris Causa por sus aportes a la democracia, al Estado de derecho y por su integridad en el ejercicio de la función pública.

También sostuvo un encuentro con jóvenes dominicanos. La actividad fue abierta en uno de los auditorios de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu).

Compartió sus ideas con estudiantes de esa universidad, donde llamó a la juventud a buscar un sentido trascendente en sus vidas.

"Una vida con causa es una vida con propósito", dijo, instando a no medir el éxito en bienes materiales, sino en la capacidad de generar bienestar para otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/13/11102016-hoymartes111016-el-pais4-a-66885177.jpg El rector de la UASD en 2016, Iván Grullón, entregó al expresidente de Uruguay, José Mujica, el título que lo reconoce como Doctor Honoris Causa de esa casa de altos estudios. (FUENTE EXTERNA)

"El político debe vivir como la mayoría"

"El político debe vivir como vive la mayoría y no como la minoría privilegiada desde el punto de vista económico", afirmó José "Pepe" Mujica.

Al participar en el almuerzo semanal del Grupo Corripio, dijo que la política no es una profesión, sino una pasión que lucha por la suerte y la convivencia mejorada permanente de la sociedad. No precisa de sueldos altos y "al que no le gusta, que se dedique a otra cosa, pero no a la política".

"El que le gusta mucho la plata (dinero), que trabaje, que se dedique al comercio, la industria y que pague impuestos. Que no se haga el vivo", enfatizó el exmandatario.

Fallecimiento José "Pepe" Mujica, el exguerrillero que gobernó Uruguay con un discurso anticonsumista que lo transformó en referente de la izquierda latinoamericana, murió este martes a los 89 años, informó el actual mandatario Yamandú Orsi. El "presidente más pobre del mundo", mote que ganó por su austeridad, reveló a principios de este año que el cáncer de esófago que le fue diagnosticado en mayo de 2024 se extendió y que su cuerpo no soportaba más tratamientos.

Abinader lamenta su muerte

El presidente Luis Abinader, dijo que lamenta "profundamente" la muerte de José "Pepe" Mujica.

"Lamento profundamente la partida de José "Pepe" Mujica. Tuve el honor de conocerlo y aprender de su sabiduría y humildad", dijo el gobernante en su cuenta de X.

Abinader manifestó sus condolencias "a su familia, al pueblo uruguayo y a toda América Latina, que hoy despide a un referente moral y humano".

A principios de marzo, Abinader visitó a Mujica en su residencia en las afueras de Montevideo, la capital de Uruguay.

