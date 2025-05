Abinader insta a jóvenes a mantener viva la indignación frente a las injusticias

En el segundo Congreso Nacional de Ética y Juventud, el presidente Luis Abinader destacó este miércoles el papel fundamental de los jóvenes en la construcción de una sociedad más justa, ética y transparente. También instó a este sector a luchar contra las injusticias.

Durante la actividad, el mandatario reiteró el compromiso del Gobierno con la integridad y la responsabilidad pública, al tiempo que hizo un llamado a los jóvenes a asumir un rol protagónico en la transformación moral del país.

Esta edición se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el lema "Transparencia y Juventud: construyendo un futuro basado en la ética".

La ceremonia reunió a más de 500 líderes jóvenes de todo el país, así como a funcionarios gubernamentales, legisladores, académicos, comunicadores, activistas digitales y representantes de la sociedad civil, en una jornada dedicada a reflexionar sobre el papel de la juventud en la construcción de un país más justo y transparente.

En el congreso se reconocieron a 32 Embajadores Provinciales de la Ética Juvenil, jóvenes que trabajarán en fomentar los valores y la integridad en sus comunidades.

También, se realizó la firma del Pacto por la Ética, un acto simbólico que selló el compromiso conjunto entre el Gobierno, el Ministerio de la Juventud y los Guardianes de la Ética (jóvenes embajadores seleccionados por su liderazgo ejemplar en sus comunidades).

"La transparencia no es un discurso, es una práctica"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/21052025-congreso-nacional-de-etica-y-juventud---luduis-tapia332-e2c8678e.jpg Luis Abinader, presidente de la República. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

En su intervención, el jefe de Estado subrayó que la ética no debe ser concebida como un concepto abstracto, sino como una forma de vida.

"Desde que asumimos esta responsabilidad de Gobierno lo tuvimos claro: no hay democracia posible sin transparencia, ni progreso legítimo sin ética. La transparencia no es un discurso, es una práctica", enfatizó.

El gobernante afirmó que su administración ha promovido la transparencia desde su inicio, mediante la digitalización de procesos, la implementación de concursos públicos y el fortalecimiento institucional.

Al referirse a la historia nacional, citó la figura de Juan Pablo Duarte como un ejemplo luminoso de juventud con propósito.

"Juan Pablo Duarte, padre fundador de nuestra República, no era un hombre mayor cuando soñó con una patria libre, justa y soberana. Tenía apenas 25 años cuando fundó La Trinitaria, convirtiéndose desde joven en estandarte del valor, la ética y el compromiso" Luis Abinader Presidente de RD “

Resaltó que Duarte no usó su juventud como excusa para esperar, sino como motor para actuar con firmeza moral, principios inquebrantables y la convicción de que una nación no puede nacer sin hombres y mujeres dispuestos a entregarse por el bien común. "Duarte nos enseñó que la ética no es teoría: es una forma de entrega total al ideal de justicia".

Para concluir, Abinader instó a los jóvenes a mantener viva la indignación frente a la injusticia y a confiar en que sí es posible alcanzar el éxito sin renunciar a los principios. "El futuro del país no se decide solo en las urnas, sino también en cada elección personal", manifestó.

La agenda

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/21/21052025-congreso-nacional-de-etica-y-juventud---luduis-tapia335-ce865843.jpg Foto oficial delsegundo Congreso Nacional de Ética y Juventud este miércoles 21 de mayo en 2025. Al centro de la imagen, encabeza el presidente Luis Abinader entre otras autoridades. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

El Congreso fue inaugurado formalmente con un acto solemne encabezado por el mandatario, quien ofreció la conferencia magistral titulada "Transparencia y juventud: construyendo un futuro basado en la ética".

Previo a su intervención, se proyectó un audiovisual en honor a Ulises Francisco Espaillat, figura histórica que representa un legado de integridad política y moral.

La jornada se desarrolló con una serie de espacios temáticos que profundizaron en la conexión entre ética, política, emprendimiento, comunicación e incidencia juvenil:

TED Talk inaugural: " Transparencia y juventud – soluciones desde la sociedad civil", a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán.

y – soluciones desde la sociedad civil", a cargo de Servio Tulio Castaños Guzmán. Panel 1: "El legado de Ulises Francisco Espaillat y su vigencia en la actualidad", con la participación de Juan Pablo Uribe y Rosalía Sosa Pérez, moderado por el viceministro técnico Vicente Luis de Peña.

Espaillat y su vigencia en la actualidad", con la de Uribe y Rosalía Sosa Pérez, moderado por el viceministro técnico Vicente Luis de Peña. Panel 2: " Juventud , transparencia y política ", moderado por el senador Gustavo Lara, con panelistas como Charles Mariotti, Michelle Ortiz, Saulo Vega, Juliana O´Neal y Olfanny Méndez, quienes debatieron sobre la necesidad de una participación política honesta y con propósito.

, y ", moderado por el senador Gustavo Lara, con panelistas como Charles Mariotti, Michelle Ortiz, Saulo Vega, Juliana O´Neal y Olfanny Méndez, quienes debatieron sobre la necesidad de una honesta y con propósito. Conversatorio: "Cómo la ética impacta entre políticas públicas y emprendimiento", con el viceministro de Políticas Públicas, Endry González, y el viceministro de Emprendimiento, Fernando Arturo Lagares.

y emprendimiento", con el viceministro de Políticas Públicas, Endry González, y el viceministro de Emprendimiento, Fernando Arturo Lagares. Panel de cierre: "Influencers por la ética", un espacio dinámico en el que comunicadores y activistas digitales como Millizen Uribe, Jaime Rincón, Aníbal Germoso, Elvin Castillo y Roberto Musa compartieron su experiencia sobre cómo las plataformas digitales pueden ser utilizadas para promover valores y generar conciencia.

Invitados

Asistieron al acto el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dharuelly D´Aza, y el subdirector de la Policía Nacional, general Juan Hilario Guzmán Badía.

Asimismo, la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio; la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, y el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán.